Great, le nouveau lobby des acteurs du tourisme pour préparer la reprise

LA TRIBUNE - Pourquoi créer Great alors qu'il existe déjà plusieurs associations et organisations professionnelles dans le secteur du tourisme ?

PIERRE-JEAN ROMATET, président de Great et d'A La Française - Il existe déjà beaucoup de choses c'est vrai mais le constat qu'on a fait après le premier confinement, qui a énormément impacté les acteurs du tourisme, c'est que toutes les entreprises du secteur n'ont pas été entendues de la même manière. En réalité, il y a le transport, notamment aérien, et les hôteliers, via l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), qui sont très organisés et très efficaces. Mais le maillon qui intervient après le transport et l'hébergement, celui des multiples activités touristiques n'est pas du tout représenté ni entendu alors même qu'il constitue la meilleure partie du voyage ! Les structures existantes sont soit des coquilles vides, soit des organisations trop spécialisées sur une activité spécifique pour peser dans les discussions avec les pouvoirs publics.

Quels sont les objectifs...