Accueil, bien-être, animation, vente, restauration et vente alimentaire, loisirs, nettoyage, maintenance, environnement, sécurité, administration (finances, RH, gestion), etc. Ce sont près de 300 recrutements qui seront réalisés au cours des quinze prochains mois par le Center Parcs des Landes de Gascogne, qui doit ouvrir ses portes tout près de Casteljaloux, au sud de Marmande (Lot-et-Garonne), au printemps 2022, avec un an de retard sur le calendrier initialement envisagé.

