Bordeaux : Monet, Renoir, Chagall et Yves Klein aux Bassins de lumières en février 2021

"Monet, Renoir... Chagall, Voyages en Méditerranée" : c'est le nom de la prochaine exposition qui prendra ses quartiers aux Bassins de lumières dans les alvéoles de la Base sous-marine à Bordeaux du 5 février 2021 au 2 janvier 2022. Cette exposition, qui se veut "un parcours de l'impressionnisme à la modernité", proposera en réalité plus de 500 œuvres d'une vingtaine de peintres : Renoir, Monet, Pissarro, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy et Chagall. Leurs regards croisés sur sur les rivages méditerranéens feront office de fil rouge de cette séquence imaginée par Gianfranco Iannuzi et Culturespaces.

La seconde séquence de cette saison 2021-2022 se concentrera sur l'œuvre du peintre Yves Klein. "Le célèbre bleu IKB, les Anthropométries, les Cosmogonies et Reliefs Planétaires, au son montant et vibrant de Vivaldi ou aux rythmes électroniques de Thylacine", indiquent les Bassins de lumières.

Visuel de la future exposition 2021/2022 (© Culturespaces _Nuit de Chine © akg-images ; Photo © Lefevre Fine Art Ltd., London © Bridgeman Images).

L'ouverture de ce nouveau lieu culturel bordelais, initialement prévue le 17 avril 2020, a été décalée au 10 juin dernier en raison du confinement printanier. Depuis, les Bassins de lumières ne désemplissent pas puisque malgré ce contretemps, les mesures sanitaires et la fermeture liée au reconfinement, ils indiquent avoir déjà accueilli plus de 400.000 visiteurs, soit l'objectif de fréquentation fixé pour une année pleine.

