Qui sont les onze nouvelles startups du Vilage by CA Aquitaine ?

48 startups avaient candidaté en 2020 auprès de l'accélérateur développé par le Crédit Agricole en Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, onze ont été retenues pour intégrer l'espace implanté au cœur de Bordeaux, place des Quinconces. Ces startups bénéficieront pendant deux ans d'un accompagnement et d'une mise en relation avec le réseau des 37 Villages en France et à l'International, dans des villes comme New-York, Singapour, Londres, Madrid ou Mumbaï. Ces jeunes entreprises seront également mises en lien avec les partenaires du site dont EDF, Fidal, Fi-Groupe, Pichet ou encore Keolis.

Lire aussi : Le Village by CA Aquitaine accueille une nouvelle promotion

Depuis son ouverture en 2017, l'accélérateur revendique l'accompagnement "de 47 startups, ayant levé 22 millions d'euros et généré 290 emplois". Cette 5e édition s'est tenue dans un contexte particulier, les candidatures ayant dû se dérouler en visioconférence. Malgré cette difficulté, le maire du Village, Florent Mérit, se montre optimiste : "La nouvelle promotion témoigne de la dynamique toujours bien présente de notre territoire. Des entrepreneurs et entrepreneures plus motivés que jamais, dans le secteur de l'environnement, de la fintech, de la santé, de l'immobilier, du divertissement..., avec des projets de croissance forts, que nous allons avoir le plaisir d'accompagner."



Les onze startups de la nouvelle promotion :

A-Cloud

Installée depuis 2018 à Bordeaux, cette société spécialisée dans la lutte contre les nuisances sonores a développé un dispositif d'absorption acoustique, en forme de nuage, à destination des espaces professionnels ou collectifs. Les nuages d'A-Cloud sont fabriqués en Charente dans une démarche éco-responsable et cherchent, à travers un système d'attache simplifié, à s'adapter à tous les lieux.

Akigora

Fondée en 2018, l'entreprise Akigora est spécialisée dans les ressources humaines. Grâce à son outil numérique, elle met en relation une communauté d'experts métiers avec des entreprises ou des établissements d'enseignement en demande. Ces spécialistes sont notamment joignables pour du conseil, de la formation ou du recrutement.

Certis Therapeutics

Lauréate du Grand prix du concours d'innovation i-Lab 2019, et du prix de l'innovation en imagerie médicale 2020, Certis Therapeutics, née en 2019, travaille sur les thérapies mini-invasives (ne nécessitant pas de grandes ouvertures chirurgicales) à destination des patients atteints de pathologies cardiaques, de cancers ou de troubles neurologiques. Ces solutions médicales incluent des dispositifs de traitement d'imagerie médicale et de pilotage des traitements par ablation thermique.

Hool

Lancée en 2018, Hool est une plateforme de vente de chèques cadeaux pour les entreprises, permettant à ses utilisateurs de faire des dons gratuitement à l'association de leur choix. Les donations, à hauteur de 3 % à 10% de la valeur de la carte, sont destinées à des structures variées, dans les domaines de l'humanitaire, de la protection animale, de la culture ou encore du sport. Une initiative visant à créer un cercle vertueux entre les associations en recherche de financement et les grandes enseignes solidaires.

Lire aussi : Comment Solikend tisse des liens entre les hôteliers et le monde associatif

Humanava

Créativité, intuitivité, intelligence émotionnelle, résilience : autant de compétences parfois sous-estimées dans les cadres privés et professionnels, mais qui ont pourtant démontré renforcer la culture organisationnelle et la performance des équipes. Face à ce constat, la jeune startup Humanava, fondée en 2020, propose un outil de formation en ligne entièrement dédié aux softs skills (des compétences relationnelles de base) et au leadership. Les cours sont assurés par des entrepreneurs et des praticiens, experts dans le développement de ces compétences humaines.

Lire aussi : Recrutement, emploi, formation : ces startups bordelaises qui font bouger les lignes

Keyclic

Créée en 2014, Keyclic s'oriente dans l'élaboration de logiciels informatiques collaboratifs, visant à améliorer l'utilisation et le fonctionnement d'espaces publics ou collectifs. Leur dernière application permet notamment à tous les acteurs d'un bâtiment (occupants, gestionnaires, techniciens...) de faire des demandes d'interventions sur le site, en quelques clics. Problèmes d'eau, de chauffage ou encore d'électricité : la plateforme permet une gestion automatisée de la demande et un suivi en temps réel, transparent, pour les différentes parties.

Lire aussi : Bordeaux : Keyclic lauréate du concours Vinci Startup Tour

Les Bulles Vertes

Les Bulles Vertes sont nées de la synergie de deux entreprises bordelaises : Greenspot, spécialiste en solution recharge pour véhicules électriques, et Millesime privé, une agence planifiant des séjours touristiques sur-mesure. Un mélange de compétences qui a donné naissance en 2020 aux stations touristiques écoresponsables "Les Bulles Vertes", organisées autour de mode de transports doux. Le concept vise également à valoriser le patrimoine et la culture locale à travers des parcours dédiés.

Madeinvote

Madeinvote est une société d'études marketing et d'opinions ultraciblées, qui a la particularité de réaliser ses enquêtes sur les réseaux sociaux. Sa solution d'échantillonnage permet de créer sur-mesure une audience sur des critères géographiques et socio-démographiques précis, afin d'identifier les attentes des consommateurs. La startup a levé 1,2 million d'euros fin 2020.

Lire aussi : Madeinvote lève 1,2 million d'euros et recrute à Bordeaux pour ses études de marchés

Maracuja



Cette startup fondée en 2017 offre des outils permettant aux fédérations sportives et aux clubs de renforcer le lien avec leur communauté, en proposant des produits et du contenu pédagogique. Maracuja a notamment développé une application permettant aux licenciés des clubs sportifs de s'affronter lors de compétitions portant sur la connaissance de leur sport et leur culture.

Lire aussi : Cinq startups du monde du sport accompagnées par Unitec

Soan

Soan est une plateforme de paiement crée en 2018 reliant les entrepreneurs et les clients, à destination des TPE et PME françaises. Elle permet de faciliter les paiements et d'assurer aux entreprises d'être rémunérées dans les délais prévus, afin de limiter les risques de trésorerie. Soan opère dans la zone SEPA, comprenant 36 pays, dont les Etats-membres de l'Union européenne.

Lire aussi : Crédits d'impôt, financement participatif : ces solutions pour soulager la trésorerie des PME

Yes We Wine

Yes We Wine est une plateforme collaborative dédiée aux professionnels du vin et grands amateurs, spécialisée dans l'analyse des commentaires de dégustation. Cette solution offre des recommandations stratégiques aux professionnels en leur permettant de connaître avec précision leur positionnement. Elle permet également aux consommateurs de partager leurs goûts et avis avec leur communauté.

Lire aussi : Winetech et foodtech : deux incubateurs ouvrent leurs portes en Gironde