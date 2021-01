Winetech et foodtech : deux incubateurs ouvrent leurs portes en Gironde

Bordeaux Technowest dans le Libournais

En gestation depuis plusieurs années et initialement prévu pour fin 2019, l'incubateur-pépinière "food tech, wine tech et agri tech" de Bordeaux Technowest a ouvert ses portes à Libourne ce lundi 4 janvier 2021. C'est la 8e implantation thématique et géographique de la technopole bordelaise et la première hors de ses frontières naturelles de Bordeaux Métropole. En l'occurrence, elle se fait en partenariat avec la communauté d'agglomération du Libournais, concrétisant ainsi les liens unissant les deux territoires. Bordeaux Technowest, qui accompagne déjà une...