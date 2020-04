Bordeaux Technowest : "Pas de crise pour les startups à ce stade"

LA TRIBUNE - Quel est l'impact de la crise sur les startups que vous accompagnez ?

FRANÇOIS BAFFOU - Les startups ont la particularité d'avoir une masse salariale plutôt faible, ce qui veut dire que leurs charges fixes ne sont pas trop élevées pour la plupart, et elles sont aussi agiles avec une culture du numérique qui facilite l'adaptation. Donc, après une première semaine de sidération, les choses se sont mises en place. Je dirais qu'au final, deux ou trois jeunes pousses sont réellement impactées sur la soixantaine que nous suivons au sein de Bordeaux Technowest. L'une d'elles dans le numérique a déjà dix salariés et donc des charges fixes importantes. Une autre vient de démarrer son activité dans le domaine du tourisme, un secteur évidemment très impacté.

Diriez-vous que les aides proposées par l'Etat via Bprifrance, la Région et la Métropole sont suffisantes et surtout correspondent bien aux spécificités des startups ?

Je n'ai aucun reproche à faire à ce niveau là, bien au contraire ! Tout le monde a su se mettre en ordre de marche. Les aides sont arrivées très rapidement, en matière de chômage partiel, de prêts, de report de taxes, ce qui est assez remarquable. Les aides...