Travail à distance : Alltech rachète Azendoo

"Nous sommes assez fiers de voir que l'écosystème bordelais est capable de réaliser ce type d'opérations pour permettre à Azendoo de rester dans le paysage économique local", réagit Grégory Lefort, qui vient avec son associé et cofondateur, Benoît Droulin, de céder cette entreprise fondée en 2011 à l'entreprise de services numériques bordelaise Alltech. Celle-ci, créée en 2015, compte 180 collaborateurs, dont 50 salariés à Bordeaux, et vise 14 M€ de chiffre d'affaires en 2020. "Nous sommes fiers du travail accompli auprès d'environ un millier de clients depuis 2011 et c'est une satisfaction de céder Azendoo à un acteur local qui a les reins suffisamment solides pour poursuivre le développement", ajoute Benoît Droulin.

Proposer une offre globale

Pour un montant qui n'a pas été dévoilé, Alltech, dirigée par David Claverie, a repris tous les actifs d'Azendoo : la solution technologique, la marque, l'équipe, qui était tombée à trois salariés, et le portefeuille de clients qui oscille entre 400 et 450 références. "Nous n'étions pas forcément dans une stratégie de croissance externe mais cette opportunité s'est présentée et nous...