Cinq startups du monde du sport accompagnées par Unitec

La Boîte à Sports, Maracuja, MinPulse, Nove Perform et Sport Novae : ce sont les cinq startups de la première promotion de l'incubateur Sportech, lancé il y a quelques jours conjointement par Unitec, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Comité régional olympique et sportif. Sélectionnées parmi 22 candidatures, elle bénéficieront pendant un an d'un hébergement à la Maison régionale des sports à Talence et d'un accompagnement personnalisé par un "startup manager" spécialisé dans la filière sport et bien-être. Les cinq jeunes pousses auront également accès aux 400 startups constituant le réseau des anciens d'Unitec. L'an dernier, Unitec a accompagné 128 startups et affiche un taux de

pérennité des entreprises suivies de 86% à 5 ans.

Cet incubateur dédié - la 22e structure d'accompagnement d'Unitec - s'inscrit dans la démarche plus large de la Région Nouvelle-Aquitaine pour identifier et valoriser des initiatives dans le secteur du sport en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Un appel à manifestation d'intérêt "Sport Tech" est ouvert jusqu'au 25 novembre 2019 dans le but de "faire émerger des solutions et dispositifs numériques créatifs au service du sport et de l'attractivité touristique de la Nouvelle-Aquitaine (équipement innovant des gymnases et autres bâtiments ou terrains de pratique sportive, nouveau dispositif numérique au service de la performance ou du loisir sportif, organisation et mobilisation des acteurs institutionnels du sport, etc.)." Peuvent y candidater les associations, collectivité locales, entreprises, établissements d'enseignement et autres établissements publics.

Qui sont les cinq lauréats ?