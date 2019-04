DynamicScreen signe un partenariat avec Samsung

Dans la série petite startup bordelaise - grand groupe mondial, on avait déjà le partenariat entre Clay Air et Qualcomm. Un autre duo vient de prendre forme avec la formalisation il y a quelques jours des relations entre DynamicScreen et Samsung. La startup bordelaise, qui emploie aujourd'hui une dizaine de personnes entre ses bureaux girondins et Paris, édite une solution permettant le pilotage de tous types d'écrans à distance et la diffusion de contenu aux formats variés : vidéos, textes, fil d'actualité Twitter ou Instagram, chaînes Youtube, météo... A la clé pour ses clients, la possibilité de créer des scénarios de diffusion et des interactions entre les écrans d'affichage et les personnes à proximité, par exemple en connectant des Google Home à la solution pour émettre des informations sur les écrans à la demande de l'utilisateur. Quant à Samsung, le groupe sud-coréen est une des principaux fabricants de produits électroniques grand public. Il était en 2018 leader mondial du marché du smartphone.

Pour que l'affichage dynamique fonctionne, trois ingrédients doivent normalement être fournis : un écran digital, un player (lecteur) et une solution logicielle pour programmer les contenus devant être diffusés. Le partenariat signé avec Samsung, qui dit détenir déjà 56 % du marché des écrans d'affichage dynamique, prévoit que la solution de DynamicScreen sera directement embarquée dans les écrans du constructeur. L'ajout d'un lecteur de contenus devient ainsi inutile.

Les deux partenaires ont devant eux un marché en émergence : les entreprises, qui cherchent à faciliter la vie de leurs employés, les points de vente qui veulent fluidifier le parcours client, s'équipent progressivement en écrans digitaux. De son côté DynamicScreen, accompagnée par la technopole Unitec et par le Village by CA Aquitaine, déploie aujourd'hui sa solution sur plus de 500 écrans. Les relations avec Samsung vont très fortement augmenter ce total dans les prochains mois.