L'accélérateur Up Grande lance sa 2e promotion

Changer d'échelle et s'attaquer pleinement au marché international : la phase s'avère systématiquement complexe pour toutes les jeunes pousses qui ambitionnent de passer de startups à scale-up, et donc de quitter le statut de « petite » entreprise pour concrétiser des ambitions commerciales plus importantes. Le manque d'outils repéré par les acteurs de l'écosystème a entraîné la création par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de sa feuille de route Région Start-up, d'un programme d'accélération dédié aux pépites qui cherchent à optimiser leur croissance, notamment à l'international. Baptisé Up Grade, ce programme vient compléter la chaîne d'accompagnement et de financement existante. Il a été construit par la technopole Unitec, qui en assure également l'animation. Plus précisément, son activité s'articule autour de 3 points :

Accélérer le déploiement commercial des startups accompagnées en France et à l'étranger

Mettre en place les compétences et organisations (RH, production, qualité, juridique) pour leur permettre de répondre à la demande et sécuriser l'entreprise

Obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation de ces actions et à la consolidation de ces entreprises dans la région

Dirigé par Perrine Laquèche, Up Grade s'adresse aux jeunes pousses de moins de 6 ans, "d'ambition et d'envergure internationales" dont la commercialisation de leurs produits ou services sur des marchés à fort potentiel a déjà débuté, et qui présentent une équipe solide. Le programme d'accélération, à dominante individualisé, accompagne les startups sur 12 mois. Ces dernières sont regroupées par promotion de 5. Au-delà de l'appui des "startups managers" qui aideront les pépites dans leur développement, le Conseil régional a fédéré plusieurs experts et partenaires qui apportent leurs compétences, parmi lesquels la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, Ventury Avocats, EY, CIC Sud-Ouest, Fidal, KPMG, l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine, Bpifrance, l'Institut national de la propriété intellectuelle...

La première promotion a sélectionné 5 startups de Nouvelle-Aquitaine : Eshard, Dynvibe, Olikrom, Rhinov et Entomo Farm. Les candidatures sont ouvertes pour la 2e promotion sur le site d'Up Grade dès à présent et jusqu'au 30 août.