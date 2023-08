Chimie : Groupe Berkem crée en Côte-d'Ivoire sa première co-entreprise à l'international

Centré sur l'extraction de principes actifs végétaux et leur transformation, Groupe Berkem, coté en bourse depuis fin 2021, est un gros acteur néo-aquitain de la chimie végétale. L'entreprise basée à Blanquefort (Bordeaux Métropole) a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros au cours du 1er semestre 2023, subissant une très légère érosion dans l'épaisseur du trait de -0,9% sur un an. Groupe Berkem, dont Olivier Fahy est le PDG, transforme les substances actives végétales à destination de quatre secteurs principaux : construction et matériaux (12,45 millions d'euros de CA pendant la période) ; santé, beauté et nutrition (8,55 millions d'euros) ; hygiène et protection (6,47 millions d'euros) et industrie (0,3 million d'euros).

La direction du groupe, créé tout d'abord en Dordogne avant de déménager dans la métropole bordelaise, souligne qu'en ce début 2023 l'activité a principalement baissé dans le plus gros des quatre secteurs, celui dédié à la construction et aux matériaux, qui enregistre une baisse de -7 % sur un an. Secteur pour lequel Groupe Berkem a développé des produits agissant en protection des bois dans le bâti, mais aussi en décoration et en entretien du bois ainsi que des matériaux minéraux. Une activité touchée par le fort recul de l'usage du bois dans la construction : secteur en pleine crise à cause de l'effondrement de l'immobilier neuf.

Rachats d'entreprises et partenariats à l'international

À l'inverse, le lancement de produits cosmétiques innovants et la signature de nouveaux accords de distribution à l'international, comme en Inde avec Indchem International, ont nourri de +6,5 % la croissance du secteur santé, beauté et nutrition. La très active stratégie de croissance externe a également permis à Groupe Berkem d'acquérir en avril dernier la société Biopress, producteur français d'huiles et de protéines végétales, ce qui a renforcé les positions du groupe métropolitain dans le débouché naissant de l'industrie (+262 %).

En plus d'Indchem, Groupe Berkem a contracté des partenariats de distribution avec quatre autres partenaires entre mars et août 2023 : Unipex (Bénélux et Suisse), Kreglinger (Royaume-Uni), Azelis (Thaïlande et Corée du Sud), Eigenmann et Veronelli (Turquie). Tout en se lançant en juin dernier avec Groupe Dolidol, dont le siège se trouve à Casablanca, au Maroc, dans la création d'une co-entreprise en Côte-d'Ivoire, qui va être la première en Afrique francophone de l'Ouest à pouvoir produire les résines alkydes (de synthèse), à raison de 5.000 tonnes par an. Un investissement de cinq millions d'euros porté à 49 % par Groupe Berkem et 51 % par Groupe Dolidol.

Dolidol va booster son catalogue produits...

« Grâce au savoir-faire du Groupe Dolidol et du Groupe Berkem, ce partenariat permettra de produire les résines alkydes en Côte d'Ivoire et d'exporter ces produits vers les pays africains avoisinants ainsi que vers d'autres pays européens. Tout en diversifiant ses activités, Dolidol - tête de pont du pôle industriel d'Africorp Consortium, est fier de pouvoir renforcer sa position de leader dans l'industrie de la chimie et de la parachimie et de confirmer ainsi sa vocation résolument africaine », relève dans le communiqué annonçant l'opération Jaafar Harti, directeur général du Groupe Dolidol et CEO (PDG) d'Africorp Consortium.

Utilisées en particulier dans le bâtiment et la métallerie, les résines alkydes sont bien connues de Groupe Dolidol, présenté comme le premier acteur panafricain du secteur de la mousse polyuréthane, de la literie et de la menuiserie industrielle. Dolidol, filiale du groupe Africorp Consortium, à Paris, est déjà implanté en Côte-d'Ivoire. Pays à partir duquel cette filiale marocaine revendique une position ascendante sur le marché de la literie dans le Golfe de Guinée, jusqu'au Nigéria.

...et Groupe Berkem renforcer son internationalisation

De son côté, le patron de Groupe Berkem défend dans sa déclaration la très offensive stratégie de croissance qu'il mène depuis une dizaine de mois, ainsi que la création de sa première co-entreprise.