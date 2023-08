Lectra reste solide malgré une petite baisse de régime au 1er semestre

Le groupe Lectra, dont Daniel Harari est PDG, est le leader mondial de la découpe de matériaux souples (cuir, tissus...) pour les marchés de la mode, de l'automobile (airbags) et de l'ameublement (tissus décoratifs). Malgré sa solidité, le groupe, qui est coté en bourse et emploie 2.500 salariés, a subi au 1er semestre 2023 les effets de la crise inflationniste, qui continue à secouer en particulier l'économie européenne.

Lire aussiLectra confirme sa capacité à générer une forte croissance même dans un contexte tendu

Désormais bien implanté dans les tous les marchés mondiaux, de l'Amérique du Nord à la Chine en passant par l'Indonésie et le Vietnam, Lectra bénéficie d'une diversification territoriale qui lui permet de rebondir plus vite et de mieux encaisser les mauvais coups. Malgré tout, pour la première fois depuis des lustres le chiffre d'affaires de Lectra, dont le siège se trouve à Paris mais les structures opérationnelles (recherche et développement, fabrication des robots de découpe, show-room international...) à Cestas (Gironde), a enregistré une léger tassement à l'issue du 1e semestre 2023.

Une pression plus forte au deuxième trimestre

Alors que le groupe girondin avait généré pour 250,8 millions d'euros de ventes à l'issue du 1e semestre 2022, ce montant a été ramené à 239,6 millions d'euros au cours de la même période en 2023. Soit un recul de -4 %. Avec, dans le détail, une plus forte baisse de l'activité enregistrée au deuxième trimestre 2023 : -8 % à 115,9 millions d'euros. Ces derniers mois, l'activité du groupe a été prise entre le marteau d'une inflation encore galopante et l'enclume d'une hausse des taux d'intérêts destinée à freiner la croissance pour étouffer la flambée des prix.

En plus d'avoir décidé de fabriquer en France les robots industriels de découpe de matériaux souples les plus sophistiqués du monde et refusé d'aller s'implanter en Chine au cours des années 2000, ce qui lui a finalement permis de racheter en 2021 son plus grand concurrent, le groupe américain Gerber Technology, Lectra a développé un modèle de commercialisation sur abonnement (Saas) qui comprend « une offre perpétuelle » destinée à booster les revenus récurrents. Un modèle touché par la crise mais pas coulé.

Les commandes perpétuelles impactées mais dynamiques

« Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (39,2 millions d'euros) diminuent de 27 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Grâce à une amélioration au mois de juin, les commandes du deuxième trimestre 2023 enregistrent une progression de 11 % par rapport à celles du premier trimestre (35,7 millions d'euros) », temporise ainsi la direction de Lectra.

Avec une tendance forte au deuxième trimestre qui va rester la marque du premier semestre 2023.

« Dans le contexte d'incertitude qui a caractérisé le premier semestre et s'est traduit par un attentisme très important de la part de nombreuses entreprises, les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels, et de services non récurrents du premier semestre (74,8 millions d'euros) diminuent de 30 % par rapport au premier semestre 2022. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels s'élève à 5,5 millions d'euros, en progression de 31 % », complète le groupe sous la baguette de son PDG.

Lire aussiTextile : comment le groupe Lectra construit son offre de mode à la demande

Des prévisions qui restent dans les clous

Si Lectra reste dans le vert et bénéficie d'une situation financière toujours solide, l'exercice de ce premier semestre 2023 aura été chahuté puisque le résultat net du groupe dévisse de -31 % pendant la période pour achever sa trajectoire sur un solde qui reste positif de 13,9 millions d'euros mais en fort recul. D'autant qu'en 2022, Lectra avait réalisé un excellent exercice avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de +35 %, à 521,9 millions d'euros, et un résultat net à 43,8 millions d'euros, soit +55 % sur un an ! Résolument engagé dans une stratégie d'usine 4.0, avec le développement de l'offre « Fashion on demand by Lectra » (mode à la demande ), qui rend possible la production de vêtements sur-mesure à des tarifs proche du prêt-à-porter, Daniel Harari s'est néanmoins montré prudent lors des prévisions d'activité pour la feuille de route 2023-2025, étant donné les tensions internationales.

C'est ainsi que le patron de Lectra, qui est également polytechnicien, revient sur les objectifs par la voix du groupe en actant une fourchette de croissance revue à la baisse :

« En début d'année le groupe s'était fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires compris entre 522 et 576 millions d'euros... Compte tenu du retard pris au premier trimestre sur les commandes de nouveaux systèmes et d'une visibilité faible sur celles des trimestres suivants, le groupe a indiqué le 27 avril qu'il anticipait désormais un chiffre d'affaires compris entre 485 et 525 millions d'euros (- 5 % à + 3 % à cours de change constants par rapport à 2022)... Il a également précisé que si la visibilité sur le niveau des commandes de nouveaux systèmes au cours des prochains trimestres reste faible, elle est forte sur le chiffre d'affaires récurrent : celui-ci devrait représenter 65 % du chiffre d'affaires total en 2023 et bénéficier d'une croissance importante. »

Lire aussiDaniel Harari s'en réjouit : avec la prise de Gerber, Lectra devient aussi un groupe américain