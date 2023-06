En décembre 2021, l'entreprise charentaise Midipile Mobility présentait le prototype d'un futur « véhiculte » tout à fait inclassable. Des pédales comme sur un vélo, un volant tel une manette de console de jeux et une mini-benne pour embarquer tout ce que la logistique urbaine transporte de colis à livrer. Une première version désormais dépassée par un tout nouveau prototype dévoilé ce vendredi 9 juin à Angoulême. « Alors, vous le trouvez changé ? », nous interrogent les jeunes ingénieurs sur le parking de l'incubateur d'entreprises. L'on remarque bien quelques nouveaux composants et l'aspect abouti du véhicule. Difficile de le demander comme ça sans lui faire insulte, mais n'a-t-il pas pris un peu de poids ? « Il pèse 300 kilos et peut embarquer une charge utile équivalente », reconnaît Clément Cernesson. Ses collègues ingénieurs Ehouarn Cotonea et Frédéric Lebreton le confirment : c'est trois fois plus que le prototype initial.

Doté d'une cabine modulable, le véhicule peut embarquer un volume de 0,9 à 1,5 mètre cube. Il est également équipé de panneaux solaires sur le toit et le capot. (crédits : MG / La Tribune)

Midipile n'a pourtant pas trahi sa promesse d'une mobilité légère et décarbonée. Sans augmenter de gabarit, le véhicule a pris en masse pour gagner en solidité et en autonomie. Les batteries représentent à elles seules 20 % du poids hors charge utile. Des adaptations issues « d'un an et demi de travail avec tout ce qu'on a compris grâce à nos clients », rapporte Benoît Trouvé. Le fondateur de l'entreprise charentaise présente ainsi la version augmentée du véhicule qui doit révolutionner la logistique (avant d'en faire autant pour la mobilité). « C'est la conclusion d'une première étape, c'est l'accouchement, magnifique et douloureux à la fois », s'émeut-il. Et tant pis pour la météo pluvieuse de ce jour, l'absence de portières et d'essuies-glace n'auront pas empêcher d'apprécier les premiers essais publics du 4 roues. Un mini-utilitaire maniable, ludique, qui se pilote avec les bras et les jambes.

Le volant initial placé au centre a été remplacé par deux poignées pour libérer de l'espace pour le pédalage. (crédits : MG / La Tribune)

Des recrutements pour la rentrée

Ce n'est là qu'une pré-série qui sera encore amenée à évoluer dans les prochains mois. Elle est donc naturellement baptisée « 9h23 » car « il n'est pas encore midi pile ! ». N'empêche que l'heure approche : la startup s'apprête à devenir constructeur en investissant un lieu de production en Charente. C'est sur le site de la chaudronnerie Lespinasse, à 15 kilomètres d'Angoulême, que Midipile déménagera en septembre. En 2024, elle doit y construire les 40 premières unités de son véhicule. 200 l'année suivante. De quoi répondre à sa promesse d'industrialisation et de création d'emplois sur le territoire. Le contrat est conclu pour deux ans avec la chaudronnerie qui mutualisera une partie de ses machines et ses entrepôts. « Mais on ne sait pas à quelle vitesse on va grossir. On va peut-être devoir pousser les murs très vite », imagine le fondateur.

Entre les sites de Leroy-Somer et d'entreprises qui ont fermé, Angoulême ne manquera pas de friches pour assouvir l'appétit industriel du petit bolide.En attendant l'usine, Midipile a de quoi s'activer en coulisses puisque la procédure d'homologation pour le véhicule classé en catégorie intermédiaire est toujours en cours. Elle va nécessiter le recrutement d'un ingénieur à plein temps. Une étape clé financée, comme le recrutement d'équipes industrielles et commerciales, par une levée de fonds qui se profile pour les prochains mois : l'entreprise recherche entre 500.000 et 2 millions d'euros.

Un véhicule consigné ?

Les premières recettes, elles, devront être enregistrées l'an prochain quand débutera la commercialisation. La plupart des 40 véhicules sont déjà réservés par des collectivités ou industriels pour un prix unitaire de 12.000 euros HT. C'est d'ailleurs là un grand changement de modèle économique puisque la location était initialement envisagée. Mais la startup pédale vite et change facilement de braquet. A terme, Midipile veut produire 1.000 véhicules chaque année. Le marché est bien là puisque le concepteur va faire tester son prototype dans plusieurs villes de la région comme Bordeaux, Talence ou Poitiers.

Au-delà de la réduction des émissions carbone des villes, imposée par les ZFE, Midipile pense aussi à la promotion de l'économie circulaire dans la vie du véhicule. « On avance le concept de véhicule consigné : celui-ci aura toujours une valeur déterminée et, quel que soit le client, on lui rachètera à cette valeur. La matière première repartira dans le cycle de construction : on trie, on broie, on réinjecte, on ajoute un peu de matière première s'il faut et ça repart ! » s'emballe Benoît Trouvé. Autant aller jusqu'au bout des choses. Et même si ça ne marche pas, « on se sera bien marré ». Mais il est plutôt rationnel d'envisager que l'initiative du petit bolide préfigure tout l'avenir de nos mobilités.

