Le 1er mai, ArianeGroup démarre sa transition énergétique axée sur l'énergie solaire

Bras armé européen des lancements spatiaux, avec le lanceur Ariane 5 et à partir de cette année Ariane 6, ArianeGroup est fortement implanté en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement en Gironde. ArianeGroup, qui partage une longue histoire avec Bordeaux Métropole, concentre ainsi, avec près de 3.300 salariés, 40 % de ses effectifs européens sur trois sites à proximité immédiate du port de la Lune : au Haillan et à Saint-Médard-en-Jalles (centre et Issac). Des sites qui jouent un rôle clé pour la fabrication des nouveaux lanceurs spatiaux Ariane 6.



Lire aussiArianeGroup va fabriquer les tuyères d'Ariane 6 près de Bordeaux

En Gironde le groupe dispose des sites du Haillan, engagé dans la fabrication des matériaux composites pour les tuyères (assemblées en Gironde), de Saint-Médard-en-Jalles (centre) dans celle du propergol solide, et Saint-Médard-en-Jalles (Issac) dans celle des réservoirs hautes pressions (pour les fusées et les satellites). ArianeGroup entame un virage énergétique historique dans le cadre de sa feuille de route développement durable. Un programme ambitieux qui va faire basculer le leader mondial des lancements de satellites dans une nouvelle dimension énergétique.

Un premier pilier : la sobriété

« Notre politique s'articule sur deux piliers. La sobriété tout d'abord, qui est une réalité au sein du groupe. Entre 2017 et 2020, nous avons réduit la consommation de la totalité de nos énergies de 10 %. L'objectif est de réduire à nouveau notre consommation, de 15 % cette fois, entre 2021 et 2024. Soit une baisse cumulée de notre consommation d'énergie de 25 % », éclaire Gilles Fonblanc, secrétaire général et directeur des sites d'ArianeGroup.

Une politique énergétique très volontariste que vient couronner l'augmentation des capacités du groupe en matière d'énergies renouvelables. Là aussi, ArianeGroup a décidé de ne pas faire les choses à moitié.

« Les énergies renouvelables sont le deuxième pilier de notre politique énergétique. Après la mise en œuvre d'une chaufferie biomasse dans notre établissement des Mureaux, nous avons fait le choix du photovoltaïque. C'est ainsi qu'à partir du 1er mai nous allons bénéficier de l'énergie produite par une ferme photovoltaïque à Toulouse. Grâce à un partenariat novateur, environ 10 % de la consommation électrique des sites français d'ArianeGroup sera assurée par cette seule centrale solaire pour l'année 2023 », détaille pour La Tribune Gilles Fonblanc.

Lire aussiArianeGroup va fabriquer les tuyères d'Ariane 6 près de Bordeaux

Plus de 30 % d'énergie renouvelable d'ici 2025

Cette ferme solaire toulousaine, entrée en production en octobre 2020, a été installée sur l'ancien site de l'usine AZF, ravagée en 2001 par une dramatique explosion, et dont les terrains font désormais partie du périmètre de l'Oncopole de Toulouse. Elle s'étend sur 19 hectares, compte 40.000 panneaux photovoltaïques et affiche une puissance installée de 15 MW. Elle a été mise en œuvre par l'entreprise montpelliéraine Urbasolar suite à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé par Toulouse Métropole.

Cette première connexion du groupe à la ferme photovoltaïque toulousaine, qui va fournir son énergie à ArianeGroup, en augure de nombreuses autres. Le groupe spatial européen entre dans une nouvelle ère énergétique dont Gilles Fonblanc détaille le contenu.

« En 2024 et 2025, nous allons accélérer en déployant avec notre partenaire Urbasolar des installations photovoltaïques sur cinq de nos sites en France, dont les trois situés en Gironde. Des installations qui vont se faire sous forme d'ombrières de parkings ou de centrales au sol. Des installations qui font partie du périmètre de l'Aéroparc, au cœur de l'Opération d'intérêt métropolitain (OIM). ArianeGroup a signé les trois chartes de transition écologique et énergétique de l'OIM (1) avec Bordeaux Métropole. Ainsi la part d'énergie renouvelable produite sur les sites du groupe sera supérieure à 30 % en 2025 », décrypte Gilles Fonblanc.

////////////////

(1) Bordeaux Métropole, qui assure l'accompagnement des projets, déploie trois chartes dans l'OIM Aéropoarc :

- Une charte de préconisations pour la phase de conception du projet, accompagnée d'une grille d'évaluation des projets et d'un guide des innovations

- Une charte de chantiers vertueux pour les projets privés et publics

- Un répertoire de bonnes pratiques pour la phase de fonctionnement de l'entreprise.

Lire aussiEn Gironde, Herakles condamné à disparaître