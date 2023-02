Chimie végétale : en croissance, Groupe Berkem achète i.Bioceuticals

[Article mis à jour le 20/02/2023]

Spécialiste de l'extraction de principes actifs végétaux et de leur transformation, Groupe Berkem, à Blanquefort (Bordeaux Métropole), grand acteur néo-aquitain de la chimie végétale, a réalisé un chiffre d'affaires de 51,8 millions d'euros en 2022, en hausse de +12,4 % sur un an. Groupe Berkem, dont Olivier Fahy est PDG, s'appuie sur quatre filiales : Adkalis, Berkem, Eurolyo, Lixol, auxquelles s'ajoutent le département Berkem Biosolutions. Cet ensemble a connu une croissance soutenue tout au long de l'exercice 2022, avec deux moments forts : les premier et quatrième trimestres, qui ont respectivement enregistré une croissance d'activité de +14 % et +26 % sur un an (par rapport à la même période en 2021).

La hausse d'activité a néanmoins enregistré un affaiblissement sensible d'intensité pendant six mois, avec +9 % puis +2 % aux deuxième et troisième trimestres. Jusqu'au très fort rebond du quatrième trimestre. Sans surprise le contexte international, marqué par le début de la guerre en Ukraine en février, puis l'accélération de la montée inflationniste, amorcée dès le second semestre 2021 avec le choc de reprise post-confinement, ont pesé de tout leur poids dans cette pression au ralentissement.

Groupe Berkem s'empare d'i.Bioceuticals à Orleans

Le 16 février dernier Groupe Berkem a annoncé avoir réalisé une nouvelle opération de croissance externe, avec la prise de contrôle de la société i.Bioceuticals, à Orleans (Massachussetts, Etats-Unis), distributeur nord-américain exclusif des composés naturels issus de pépins de raisins et d'écorce de pin du groupe néerlandais INC. Cette société américaine du Massachussetts, dont le chiffre d'affaires et les effectifs ne sont pas précisés, distribue des produits santé mis au point à partir des recherches réalisées par le professeur Jack Masquelier, doyen de la faculté de pharmacie de Bordeaux (mort dans le port de la Lune en 2009), à l'origine, souligne le site d'i.Bioceuticals, de ces premières composés issus de pépins de raisin et d'écorce de pin. Berkem a déjà renforcé ses capacités de distribution en Amérique du Nord depuis fin 2022, grâce l'accord négocié avec Barentz, distributeur néerlandais de taille mondiale. La prise de contrôle d'i.Bioceuticals, société avec laquelle Berkem entretenait déjà des relations commerciales, renforce ce tropisme européen puisqu'INC, jusqu'ici maison mère de l'entreprise du Massachussetts, est également néerlandaise. « Fort de son savoir-faire en extraction végétale et plus spécifiquement du marché des antioxydants à visée santé, Groupe Berkem a su concevoir des solutions biosourcées couvrant un large panel de segments d'activité, notamment sur le marché santé, beauté et nutrition. C'est sur ce marché en forte croissance que nous avons souhaité réaliser cette acquisition qui va nous permettre d'adresser directement le segment très porteur des compléments alimentaires sur le marché dynamique du continent nord-américain », déroule en substance le PDG de Groupe Berkem.

Lixol, la filiale de La-Teste-de-Buch, moteur de croissance

« Malgré un exercice 2022 marqué par un contexte inflationniste et des tensions persistantes au niveau géopolitique, Groupe Berkem a su maintenir le cap et poursuivre sa dynamique de croissance, en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2024. Celle-ci a été rendue possible par des investissements stratégiques, notamment dans Lixol qui affiche une bonne performance sur l'ensemble de la période » rembobine Olivier Fahy.

L'entreprise girondine Lixol, à La-Teste-de-Buch, est spécialisée dans la production de résines alkydes faites à partir d'huiles végétales, qui sont thermodurcissables et servent notamment de liant pour les peintures. Avec, au final, toute une palette de résines et de vernis utilisés dans le BTP et la décoration bois, qui n'a pu que profiter du rebond de la construction sur le marché hexagonal. Avec ses autres filiales le groupe girondin, qui emploie près de 170 salariés, fournit les marchés de la cosmétique (extraits végétaux, eaux florales), de l'agroalimentaire et de l'aromatique.

Export, l'autre force motrice

Groupe Berkem a passé fin 2022 un accord de distribution de ses produits en Amérique du Nord (Canada, États-Unis) avec le groupe néerlandais Barentz, qui intervient à l'international. Stratégie qui n'a pas été sans effet sur l'évolution des ventes au quatrième trimestre.

« Nous avons renforcé au quatrième trimestre notre couverture à l'international en nous associant avec le groupe Barentz qui distribue désormais nos ingrédients sur le territoire nord-américain mais aussi en Allemagne, en Autriche et en Suisse allemande. Aussi, nous nous montrons toujours très actifs en lançant de nouvelles solutions durables visant à accélérer la transition écologique de nos clients, comme en atteste par exemple notre nouveau produit Ki'Leaft. En 2023, nous entendons renforcer notre croissance et resterons attentifs aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter » déroule le PDG du groupe.

Un nouveau produit beauté tiré du kiwi

Entré sur le marché boursier en 2021, Groupe Berkem s'est donné les moyens financiers de déployer une stratégie de croissance externe qui ne se dément pas. Agrégeant trois métiers : extraction, formulation, lyophilisation, le groupe est organisé autour de deux axes. C'est ainsi que le pôle voué à l'extraction végétale a représenté l'an dernier un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. Tandis que le second pôle, dédié à la formulation (transformation des extraits végétaux en produits finis) a réalisé un chiffre d'affaires de 35,8 millions d'euros. Également très actif en recherche et développement, Groupe Berkem a réussi à mettre au point en novembre 2022 un nouveau produit actif baptisé Ki'Leaft : un extrait de feuille de kiwi certifié sur lequel l'entreprise travaillait depuis dix ans.

« Un actif riche en sucres et contenant des polyphénols, dont les propriétés antioxydante, raffermissantes, régénérantes et de renforcement de la fonction barrière de la peau, sont cliniquement prouvées » devrait trouver sa place sur le marché cosmétique, analyse en substance la direction du groupe.

Déjà expert en polyphénols, Groupe Berkem estime se trouver à la meilleure place pour développer Ki'Leaft, puisque la Nouvelle-Aquitaine représente 75 % de la production nationale de kiwis.

