Lectra confirme sa capacité à générer une forte croissance même dans un contexte tendu

Le groupe Lectra, leader mondial de la découpe de matériaux souples (cuir, tissus...) et techniques, principalement pour les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, a confirmé lors de ce premier semestre 2022 la bonne orientation de son activité. Coté en bourse et dirigé par Daniel Harari, Lectra, conçoit et fabrique les robots de découpe sans doute les plus sophistiqués au monde, mais aussi les puissants logiciels qui permettent de les adapter à chaque marché. L'entreprise a réalisé trois opérations de croissance externe en 2021, avec Gerber Technology (Etats-Unis), Neteven (France) et Gemini CAD Systems (Roumanie).

Parmi ces dernières la prise de contrôle de son concurrent historique : le groupe américain Gerber Technology reste la plus spectaculaire. Des absorptions qui se déroulent dans de très bonnes conditions. Le chiffre d'affaires réel de Lectra a ainsi grimpé de +71 %, à 250,8 millions d'euros, au premier semestre 2022. Et pendant la même période le résultat net a suivi une pente haussière encore plus accentuée puisqu'il a grimpé de +127 % pour atteindre 20,4 millions d'euros !

Moins de 1 % d'activité en Russie et en Ukraine

Précisons qu'au cours du deuxième trimestre 2022 le chiffre d'affaires réel du groupe a progressé de +61 %, à 128,8 millions d'euros, et le résultat net de +274 %, à 10,9 millions d'euros. Ceci alors même que le groupe réalise 5 % de son activité en France et 95 % à l'étranger, dont 31 % en Europe, mais 38 % dans les deux Amériques et 26 % pour la vaste région Asie-Pacifique, avec en particulier l'Indonésie, le Vietnam et la République populaire de Chine (RPC). Jusqu'ici la guerre déclenchée en Ukraine par la Russie n'a pas été un gros problème pour Lectra, contrairement à l'instabilité qui frappe la Chine communiste.

"La guerre en Ukraine, et ses conséquences, ont fortement marqué le premier semestre. Dès le début du conflit, la société a décidé d'arrêter ses opérations en Russie en cessant l'activité de sa filiale Lectra Russie et en stoppant toute livraison de produit ou de service. L'exposition directe du groupe à l'Ukraine et à la Russie est faible, avec en 2021 une contribution de ces deux pays, inférieure à 1 % de son chiffre d'affaires", précise la direction de Lectra.

Avant d'aller plus loin sur les conséquences de ce conflit.

"Cette guerre a accéléré les phénomènes de hausse des prix et de pénuries sur l'énergie comme sur certaines matières premières. Toutefois, leurs impacts sur les comptes du groupe ont été limités en raison de sa faible exposition aux coûts de l'énergie et d'une dépendance limitée aux matières premières les plus touchées. Par ailleurs, le groupe a répercuté sur ses prix de ventes, dès janvier, puis en juillet, la hausse de ses prix de revient".

Des réactions en chaîne en Chine

Si Lectra n'est pas le seul intervenant sur le marché mondial de la découpe de matériaux souples, sa technologie très haut de gamme fait la différence chez les clients, ce qui donne au groupe les coudées franches pour réajuster ses prix. La situation en Chine populaire représente néanmoins un obstacle très sérieux dont Lectra tient scrupuleusement compte.

"Parallèlement, les périodes de confinement ont eu un effet négatif sur le montant des commandes en Chine et se sont également traduites par des retards de livraison d'équipements de CFAO (conception et fabrication assistées par ordinateur -Ndr), dont une partie fabriquée dans ce même pays, estimée à 2,4 millions d'euros, n'était pas encore rattrapée fin juin. Elle devrait l'être fin septembre. D'autre part, les difficultés du transport maritime perdurent et se traduisent par des reports de dates d'expédition, avec un impact négatif sur le chiffre d'affaires", déroule ainsi la direction de Lectra.

Plus de présence en Turquie, Asie centrale et Moyen Orient

Massivement exportateur, Lectra bénéficie à plein de la baisse de l'euro par rapport au dollar, qui rend ses produits fabriqués en monnaie européenne moins chers que ceux produits dans des usines fonctionnant en devise étatsunienne. Avec une parité moyenne de 1,09 $ pour 1 € au premier semestre 2022, le dollar s'est renchéri de +10 % par rapport à l'euro sur un an (par rapport au premier semestre 2021). Ce qui représente une augmentation du chiffre d'affaires de +6 % pour Lectra pendant cette période. Au final, les prévisions faites par Lectra pour 2022 misent néanmoins sur une limitation à +2 % de cet effet de change favorable sur le chiffre d'affaires annuel.

Les principaux marchés de Lectra sont la mode (découpe des tissus, gestion digitale des collections, etc.), l'automobile (découpe des airbags) et l'ameublement (découpe tissus décoratifs...). Le premier de ces trois débouchés reste la mode. Et c'est pour renforcer ses positions sur ce marché que Lectra Turquie a conclu le 25 mai dernier un accord d'association avec Glengo Teknoloji, société turque d'Istamboul qui travaillait jusqu'ici pour Gerber et qui s'impose comme le sixième fournisseur mondial de vêtements. Rapprochement qui doit permettre à ce nouveau binôme d'être davantage présent en Turquie, mais aussi en Asie Centrale et au Moyen Orient.

Avec les rachats de 2021 Lectra emploie désormais 2.500 salariés, dont 650 venus de Gerber, et maintient une force frappe de 800 personnes en Gironde à Cestas, où est née l'entreprise en 1973. Si le siège de Lectra se trouve à Paris, c'est dans cette ville très proche de Bordeaux Métropole que le groupe concentre l'essentiel de sa structure opérationnelle. Qu'il s'agisse de la production, de la recherche et développement ou encore de sa vitrine commerciale internationale. Avec un modèle de showroom baptisé "International Advanced Technology & Conference Centers" (centres internationaux de technologie avancée et de conférences -Ndr) que le groupe girondin a également dupliqué à Atlanta, New York et Shanghaï.

