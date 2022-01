Magna Bordeaux : les syndicats craignent un plan social dès le printemps 2022

Les perspectives d'évolution de l'usine Magna Powertrain Bordeaux (MPB), à Blanquefort (Bordeaux Métropole), spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesses manuelles MX65, destinées à l'équipement en Europe de petits modèles automobiles, comme la Ford Fiesta, ne vont pas en s'améliorant. Bien au contraire. Elles inquiètent désormais l'intersyndicale CGT-FO-CFTC au point de faire craindre à ses adhérents le déclenchement d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans l'entreprise d'ici les mois d'avril ou mai 2022.

Déjà partiellement asphyxiée par la crise des semi-conducteurs, qui vient brider la production par manque de composants, MPB avait organisé en septembre dernier un CSE (comité social économique) entièrement consacré à ce sujet. Avec une urgence d'autant plus grande qu'en plus des composants qui manquent pour fabriquer les boîtes de vitesses, la filiale bordelaise de Magna devait faire face à l'annulation de nombreuses commandes de la part des clients.

Sans parler des annulations de commandes de voitures par la clientèle. Et le rebond de la pandémie de Covid-19 va dissuader les investisseurs de se risquer dans l'automobile", analyse avec finesse Vincent Teyssonneau, délégué syndical CGT à Magna Powertrain Bordeaux.

"A Blanquefort, notre stock s'élève désormais à 20.000 boîtes de vitesses. Dans les autres usines du groupe en Europe, il faut compter un stock d'environ 50.000 boîtes... Notre niveau de production est encore calé à 420.000 boîtes par an, ce qui est insuffisant pour faire travailler tout le monde. Et la crise d'approvisionnement en puces va encore faire baisser la production.

Autant d'éléments qui vont lourdement peser sur MPB, d'autant que lors de la fin de coentreprise Getrag Ford Transmissions (GFT), l'an dernier, Ford, qui achète ses boites de vitesses à Magna a, selon Vincent Teyssonneau, pris certaines précautions :

Le mix entre crise des approvisionnements et crise des ventes de voitures forme un nœud coulant qui étrangle l'usine. A tel point que celle-ci est passée en activité partielle de longue durée (APLD) pour six mois depuis le 1er octobre 2021. Parce que la baisse de la production de boites de vitesses a généré la création d'un sureffectif de 354 personnes au sein de l'usine, qui compte à ce jour 730 salariés en contrat à durée indéterminée.

"Notre effectif diminue tous les mois en particulier parce qu'il y a du travail ailleurs et que certains salariés font le choix de partir. Il y a aussi des départs à la retraite non remplacés. Nous prévoyons que l'usine va perdre une centaine de salariés dans le courant de l'année. Les salariés ont d'autant plus tendance à se démobiliser que l'usine n'a toujours pas de nouveau projet industriel pour pouvoir se projeter dans le futur", souligne le syndicaliste.