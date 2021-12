Chimie verte : avec son entrée en bourse à 45,9 millions d'euros Berkem passe à l'offensive

Après HDF Energy (hydrogène) au mois de juin puis Forsee Power (batteries intelligentes) au mois d'octobre, ce spécialiste de la chimie végétale est la 3e entreprise néo-aquitaine à entrer avec succès sur le marché boursier en 2021. Basée à Blanquefort (Bordeaux Métropole), Groupe Berkem a parfaitement réussi son entrée en bourse sur le marché Euronext Growth (consacré aux PME européennes) le 3 décembre, en réalisant une augmentation de capital de 45,9 millions d'euros. Parti avec 12,8 millions d'euros d'engagements de souscription début novembre, le leader régional de la chimie du végétal a quasiment réussi à doubler ce montant, à 24,1 millions d'euros, avant son entrée sur le marché boursier.

En plus de son siège girondin, Berkem se déploie sur trois sites de production : à Gardonne (berceau périgourdin du groupe), La-Teste-de-Buch (Gironde) et Chartres (Eure-et-Loir). Groupe Berkem, qui emploie 165 salariés, extrait des principes actifs des végétaux destinés aux marchés de la cosmétique (extraits végétaux, eaux florales), de l'agroalimentaire et de l'aromatique.

Transformer Groupe Berkem en une belle ETI

"Nous avons beaucoup investi dans les dimensions réglementaires, dans beaucoup d'autorisations de mises en marché (AMM) dans beaucoup de pays européens. Nous aurions pu rester tranquille, en croissance organique, mais compte-tenu de la taille de notre marché nos fournisseurs nous ont demandé de les accompagner. Et puis nous devons aussi investir dans nos sites en Aquitaine, mais aussi nous préparer à mener des opérations de croissance externe. Nous nous donnons les moyens de devenir une belle ETI (entreprise de taille intermédiaire -Ndlr)", confie le PDG Olivier Fahy à La Tribune.

En entrant en bourse, Groupe Berkem a finalement bouclé une augmentation de capital de 45,9 millions d'euros : supérieure à son chiffre d'affaires de 2020 (41 millions d'euros).

Une option pour lever jusqu'à 52,8 millions d'euros

Cette entrée en bourse, qui s'est financièrement déroulée en deux temps, pourrait en connaitre un troisième. Groupe Berkem a tout d'abord réalisé une augmentation de capital de 43,9 millions d'euros via l'émission de 4.719.222 actions nouvelles (et ordinaires). Cette offre initiale a été plusieurs fois sursouscrite au prix de l'introduction de Berkem sur le marché boursier, soit 9,30 euros par titre. La holding de tête du groupe girondin, Kenercy, a ainsi revendu un supplément de 215.983 actions existantes pour un montant de 2 millions d'euros, dans le cadre l'exercice de la clause d'extension. Ce qui a porté l'augmentation de capital à 45,9 millions d'euros.

Mais Groupe Berkem pourrait aussi décider d'exercer intégralement l'option de surallocation et ouvrir un troisième volet financier à cette arrivée en bourse. Cette troisième option est tributaire de la fenêtre de tir qui s'est ouverte le 8 décembre et se refermera le 7 janvier 2022. Si elle est activée elle permettra de compléter l'augmentation de capital jusqu'à hauteur de 52,8 millions d'euros, dont 8,9 millions d'euros de cession d'actions existantes.

Les yeux sur la Scandinavie et la péninsule Ibérique

Olivier Fahy se félicite naturellement d'avoir été suivi par les investisseurs institutionnels et par le public, qui ont permis ce succès boursier.

"Déjà reconnus pour notre positionnement unique nous permettant d'accompagner la transition écologique des acteurs de la chimie conventionnelle, nous comptons prolonger cet engagement par le renforcement de nos investissements en R&D et de notre portefeuille de produits. Nous continuerons ainsi à capitaliser sur ce qui fait l'ADN de Groupe Berkem tout en bénéficiant des avantages liés à la cotation en bourse pour nous positionner encore davantage comme l'un des leaders de la chimie du végétal au service des industriels", complète dans sa communication le dirigeant.

Ce PDG néo-aquitain d'origine lyonnaise vise deux grandes zones géographiques où accélérer à moyen terme la croissance du groupe : la Scandinavie et les pays Baltes, ainsi que la péninsule Ibérique. Groupe Berkem est un habitué des opérations de croissance externe avec notamment quatre rachats signés entre 2015 et 2018.

