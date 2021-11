Chimie verte : Groupe Berkem met le cap sur la bourse

Spécialiste de l'extraction de principes actifs végétaux et du développement de formulations relevant de la chimie verte, Groupe Berkem, à Blanquefort (Bordeaux Métropole), annonce préparer son entrée en bourse sur le marché Euronext Growth, consacré aux PME européennes. L'approbation de son document d'enregistrement auprès de l'AMF est la première étape du projet d'introduction de Groupe Berkem en bourse. Groupe Berkem, dont Olivier Fahy est le PDG, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 41 millions d'euros en 2020, précise la direction.

Lire aussi 2 mnLe groupe Berkem prend le contrôle d'Eurolyo

Le groupe familial indique qu'il a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 25,2 millions d'euros, en hausse de +26 % sur un an, et revendique une croissance annuelle moyenne de son activité de +11,3 % depuis 2013. Dans l'immédiat l'entreprise annonce avoir totalisé 12,8 millions d'euros de souscription de la part d'investisseurs institutionnels, dont 12 millions d'euros au titre de la seule (mais très grosse au Danemark) Danske Bank, à Copenhague.

En 2024, le groupe vise entre 65 et 85 millions d'euros de CA

Groupe Berkem emploie près de 165 salariés répartis sur ses sites de production de Gardonne (berceau périgordin du groupe), La-Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir), ainsi qu'au siège social de Blanquefort et dans les quatre laboratoires en recherche et développement. La direction de l'entreprise annonce viser un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros en 2024. Montant qui pourrait être porté à au moins 85 millions d'euros en cas de réalisation d'opérations de croissance externe.

"Groupe Berkem contribue à la transition écologique avec des produits biosourcés et une unique mission : intégrer la chimie du végétal au cœur de notre quotidien. Notre expertise nous permet d'identifier des actifs naturels de spécialité issus de matières premières végétales, de les extraire et de les formuler pour les mettre au service des industriels des secteurs de la santé et de l'hygiène publique, de la cosmétique, de l'agroalimentaire et des matériaux de construction", cadre en substance Olivier Fahy.

Lire aussi 3 mnGironde : le chimiste Berkem s'offre Lixol

Des domaines d'application réellement très variés

Les extractions de principes actifs végétaux (en particulier les polyphénols) réalisées par Berkem sont destinées aux marchés de la cosmétique (extraits végétaux, eaux florales), de l'agroalimentaire et de l'aromatique. Ces deux derniers marchés se concrétisent par la production d'ingrédients, de produits alimentaires intermédiaires (classe qui va des conserves aux produits déshydratés en passant notamment par les surgelés) ou bien d'arôme. Certifié ISO 22000 (sécurité des denrées alimentaires), Berkem est aussi à la norme HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques/ Hazard analysis and critical control point -Ndlr). Le groupe, fondé en 1964, a pu démarrer l'extraction de principes actifs végétaux en 1973 grâce à sa collaboration avec l'université de Bordeaux.

Unité d'extraction des principes actifs végétaux à Berkem (crédtis : Groupe Berkem).

En plus de cette première spécialisation dans l'extraction de principes actifs végétaux, Berkem a ensuite étendu son savoir-faire au domaine de la formulation. En particulier avec la création de solutions chimiques destinées à améliorer la performance des matériaux de construction, à commencer par le bois, ou encore la synthèse de résines pour les industries de la peinture et des encres d'imprimeries.

Lire aussi 4 mnActifs végétaux : pourquoi Silab se dote d'un centre de formation à 11 millions d'euros

Les cinq objectifs de Groupe Berkem en bourse

A partir de ces expertises, le groupe Berkem explique avoir développé "une nouvelle technologie unique dans le monde de la chimie", celle des "suractivateurs végétaux". Il s'agit en l'occurrence, souligne la direction du groupe, d'extraits végétaux capables de favoriser l'efficacité des produits de synthèse tout en diminuant leurs risques pour l'Homme et son environnement. Orientation qui répond aux besoins de l'industrie de disposer d'une chimie biosourcée grâce à un positionnement sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée et à faible intensité compétitive, souligne-t-on à Berkem.

"Fort des investissements récents visant notamment la promotion de solutions biosourcées et l'optimisation de l'outil industriel, le groupe estime pouvoir bénéficier d'une augmentation notable de sa rentabilité opérationnelle. En outre, le groupe dispose historiquement d'une culture d'intégration de la chaîne de valeur de ses expertises qui devrait favoriser la rentabilité. Le groupe entend également réduire son endettement net qui s'élève à 39,3 millions d'euros au 30 juin 2021", fait savoir la direction de Berkem.

En allant en bourse, le groupe familial veut accélérer son développement l'international, renforcer son portefeuille de produits, réaliser des acquisitions ciblées, adresser de nouveaux marchés à fort potentiel et optimiser sa structure financière.

Lire aussi 5 mnChimie verte : pourquoi Comgraf investit 11 millions d'euros à Lacq