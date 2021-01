France Relance (6/6) : Luxor Lighting vise 30 % de gains de productivité

Repreneur de la société Luxor Lighting, à Angoulême (Charente), en 2011, Patrick Scholz a amorti le choc de la pandémie de Covid-19 en le payant de la croissance qui était au programme de cet exercice. Un coup de tabac qui n'entame pas la volonté de continuer à progresser de ce dernier, dont l'entreprise a été retenue au titre du plan France Relance.

Désormais plus que centenaire, puisqu'elle a été créée en 1919, Luxor Lighting a démarré en assurant la fourniture de phares à vélo sans cesser de s'adapter à l'évolution des mœurs et de la mécanique, fournissant ensuite le marché des scooters, mobylettes, motos puis celui des automobiles à énergie fossile et aujourd'hui celui des voitures électriques.

L'éclairage, nouvel enjeu différenciant dans l'automobile