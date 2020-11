Actifs végétaux : pourquoi Silab se dote d'un centre de formation à 11 millions d'euros

Annoncé en 2015 par Jean Peaufique, le président de Silab, ce programme d'investissements de 30 millions d'euros vient d'arriver à son terme avec l'ouverture de ce centre de formation chiffré à 11 millions d'euros qui s'étend sur 4.500 m2 et quatre niveaux dont un amphithéâtre de 200 places. Leader mondial en conception et production d'actifs naturels végétaux pour l'industrie cosmétique et dermo-cosmétique, Silab était à l'étroit dans ses murs en malgré les extensions réalisées ces dernières années. L'entreprise emploie 300 salariés, avec une moyenne d'âge de 35 ans, et maintient ainsi son rythme de développement avec trois bâtiments sortis de terre en seulement cinq ans.

Ce centre de formation concrétise la stratégie de l'entreprise qui mise sur l'innovation pour conserver une longueur d'avance dans un marché très concurrentiel :