Lectra : "Le 3e trimestre est un peu mieux que le pire des scénarios que nous avions prévus"

A partir de la matière, déposée au premier plan, le système développé par Lectra génère l'image de synthèse 3D de la jupe qui va être réalisée. (Crédits : Agence Appa/Eric Barrière)

Leader mondial de la découpe de matériaux souples (tissus, cuir, etc.), le groupe Lectra affronte l'incertitude pandémique. Touché par la baisse d'activité des marchés, Lectra n'a pas échappé aux lois de l'apesanteur et perdu du chiffre d'affaires et du bénéfice, ce qui n'empêche pas son PDG, Daniel Harari, de se voir sortir gagnant de cette crise.