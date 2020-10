Haute-Vienne : la Cité du cuir ouvrira à Saint-Junien en 2024

L’atelier Hermès (à droite) qui accueillera la Cité du Cuir, à Saint-Junien, en Haute-Vienne. (Crédits : POL)

On en sait un peu plus sur la future Cité du cuir, présentée ce 15 octobre à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Un projet dédié à l'histoire et à l'avenir de la filière cuir chiffré à plus de 7 millions d'euros. Il doit être opérationnel dans quatre ans.