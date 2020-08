A Blanquefort, GFT a vécu : Ford se sépare de Magna et les salariés s'inquiètent

Getrag Ford Transmissions (GFT), la coentreprise créée par Ford avec son plus grand sous-traitant mondial, le groupe canadien Magna, va cesser d'exister. L'information a été annoncée lors d'un CSE (comité social et économique) extraordinaire, qui s'est tenu ce vendredi matin 28 août 2020 dans toutes les usines Getrag, alors qu'il était initialement prévue hier jeudi. GFT, dont une usine se trouve à Blanquefort, est née il y a des années d'une scission au sein de Ford Aquitaine Industries (FAI), sous la forme d'une coentreprise entre Ford et son sous-traitant allemand de l'époque, le groupe Getrag. Avec comme mission de fabriquer des boîtes de vitesses manuelles pour le marché européen et...