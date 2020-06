Europlasma annonce la relance de son activité de neutralisation des déchets d'amiante

Le groupe Europlasma, à Morcenx (Landes), dont la direction administrative se trouve à Pessac (Gironde/Bordeaux Métropole) et qui est le spécialiste international des technologies de dépollution utilisant la torche à plasma, annonce le redémarrage d'Inertam. Cette usine est la seule au monde à pouvoir neutraliser définitivement les déchets d'amiante (inertage), par vitrification.

Lire aussi : Immeuble Le Signal : le préfet désamiante pour éviter un sinistre à 26 M€

Rappelons que le plasma est l'un des quatre principaux états de la matière (avec les états solide, liquide et gazeux). Sachant qu'il faut notamment porter la matière à de très hautes températures, de l'ordre de 2.000 °C, pour la transformer en plasma.

L'usine avait été arrêtée en mai 2019

Inertam a néanmoins atteint ses limites techniques et la nouvelle direction du groupe, dont Jérôme Garnache-Creuillot est le PDG, devait décider de son avenir. Dans un entretien qu'il a accordé à La Tribune le 15 janvier dernier, le PDG d'Europlasma a été très clair et a confirmé non seulement que l'usine Inertam allait continuer à fonctionner mais que la technologie qu'elle porte est destinée à s'insérer dans le nouveau modèle de développement d'Europlasma.

Cette stratégie va faire du groupe un fournisseur de technologies de dépollution fondées notamment sur la très haute température mais sans exclusive. Conformément au programme qui avait été annoncé par la nouvelle direction, Inertam a cessé de fonctionner en mai 2019, avant que les études portant sur sa reconfiguration ne soient réalisées au cours du troisième trimestre de la même année.

Depuis, l'ancien site a été partiellement déconstruit pour laisser place à la nouvelle usine, qui va démarrer au cours de la première semaine de juillet.

"En 2018, Inertam a traité moins de 4.000 tonnes de déchets amiantés. Dans sa nouvelle configuration, Inertam dispose d'une capacité annuelle de vitrification voisine de 6.000 tonnes de déchets. L'installation d'un nouveau four la portera, fin 2021 début 2022 au plus tard, à 8.000 tonnes", éclaire Thierry Prévost, directeur technique d'Inertam.

Les déchets d'amiante font l'objet d'une formulation très précise

Quand elle s'est arrêtée, l'usine Inertam disposait d'un stock « historique » de déchets d'amiante de 9.200 tonnes qu'elle s'est engagée auprès des autorités de tutelle à résorber progressivement. Pour autant,...