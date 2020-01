Le groupe Parot en négociation exclusive pour céder son pôle premium

Le groupe girondin Parot, à Bruges (Gironde/Bordeaux Métropole), coté en bourse depuis 2016 et spécialisé dans la vente de voitures et véhicules utilitaires, annonce qu'il est entré en négociation exclusive pour mener à bien la cession de son pôle premium (haut de gamme), dont Brienne Auto à Bordeaux est le navire amiral, et confirme par la même occasion la vente de quatre concessions automobiles. C'est en juillet 2017 que le groupe familial Parot, dont Alexandre Parot est le PDG, a annoncé la conclusion de la reprise du concessionnaire Brienne Auto.

Fondée en 1985, cette concession indépendante s'est imposée comme un véritable emblème pour les marques de voitures BMW et Mini dans la métropole. Brienne Auto, qui employait 60 salariés qui ont été repris, est ainsi devenu le socle du pôle premium du groupe Parot, qui a mené plusieurs opérations de croissance externe au cours des dernières années. Ce pôle haut de gamme est constitué de deux entités juridiques et de quatre concessions : à Bordeaux-centre (Quai des Marques), Bordeaux-Brienne, Brive et Limoges. En 2018, ce pôle a généré la bagatelle de 90,2 M€ de chiffre d'affaires mais aussi 1 M€ de perte.

Forte réduction du chiffre d'affaires

Le groupe Parot confirme par ailleurs avoir vendu en décembre dernier les quatre concessions Ford de Blois (41/Loir-et-Cher), de Bourges (18/Cher), d'Orléans-Nord et Ford & Mitsubishi d'Orléans-Sud (45/Loiret). Des concessions qui, de leur côté, ont réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 M€ en 2018, pour une perte nette de 1,6 M€. Au total le groupe Parot, qui, au 31 décembre 2018, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€ avec 967 salariés, se sera délesté de 113,6 M€ quand cette grande opération de cession aura touché son terme.

Négociant en véhicules (principalement des voitures) neufs et d'occasion, pour particuliers ou professionnels, Parot s'appuyait jusqu'ici sur 14 marques, dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man. Le groupe s'appuie également sur la plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion Zanzicar.fr, lancée depuis quatre ans. Dans le cadre de Zanzicar, dont la fonction a été élargie à l'ensemble des activités, le groupe Parot propose notamment un produit financier très ciblé : la location de véhicule avec option d'achat.

Privilégier la croissance organique

"Avec la mutation de Zanzicar.fr, devenu depuis le 1er janvier dernier une vitrine VO (véhicule d'occasion -NDLR) intégrée au service des offres toutes marques de notre groupe, ces opérations de cession achèvent le plan de rationalisation décidé pour l'ensemble des activités pesant négativement sur notre rentabilité. Nous abordons ainsi 2020 avec détermination, sérénité, et l'assurance d'un retour à la rentabilité ; avec l'ambition d'appuyer notre croissance sur le développement organique de nos trois piliers forts et historiques : la distribution de nos marques VP (véhicules pour particuliers -NDLR), le VO, et bien sûr, nos activités VU (véhicules utilitaires -NDLR) et VI (véhicules industriels -NDLR)", décrypte Alexandre Parot.

Dans un marché automobile en difficulté, Alexandre Parot, qui détient le groupe familial avec sa sœur Virginie, annonce un changement de stratégie et privilégie désormais la croissance organique à la croissance externe.