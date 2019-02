Billabong quitte Soorts-Hossegor pour Saint-Jean-de-Luz

Implanté à Hossegor depuis l'origine, en 1991, le quartier général européen de Billabong (GSM Europe PTY LTD), groupe du secteur de la glisse né du surf et originaire de Burleigh Heads (Queensland), sur la côte est de l'Australie, quitte sa base landaise pour migrer vers Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque, où se trouve le QG Europe de Na Pali, porteur historique de Quiksilver et aujourd'hui de Boardriders. Le groupe Billabong est quant à lui fondu au sein du groupe Boardriders, où il devait rester autonome, depuis son rachat en mars 2017 par le fonds d'investissement Oaktree Capital Management LP. Ce projet de regroupement de Billabong à Saint-Jean-de-Luz, dévoilé fin janvier par le quotidien Sud Ouest, a été amorcé et présenté à Hossegor aux 170 salariés de GSM Europe PTY LTD.

Il va faire l'objet d'un dialogue social entre représentants du personnel de Boardriders, Billabong, mais aussi d'un comité commun aux deux entreprises, précise le quotidien régional, qui ajoute que les neufs magasins de la marque seront conservés. Sur les 170 salariés, il serait question d'en transférer 108 à Saint-Jean-de-Luz, tandis que 34 postes administratifs seraient supprimés et 28 en logistique, dans l'entrepôt de Billabong. C'est ensuite la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) de Nouvelle-Aquitaine qui sera chargée d'homologuer l'opération.

Une restructuration du secteur financée par Oaktree

Ce regroupement est le résultat quasi mécanique de la restructuration d'une énorme fraction du secteur d'activité de la glisse menée par le fonds d'investissement américain Oaktree Capital Management LP. Après avoir sauvé en 2015 Quiksilver de la catastrophe financière, ce fonds a restructuré cette marque totémique du surf (en compagnie d'O'Neil et Rip Curl) au travers du groupe Boardriders, par l'accord du 10 mars 2017, sous la houlette du gourou du marché international de la glisse qu'était devenu le Landais Pierre Agnès.

C'est le 30 novembre 2017 qu'Oaktree Capital Management LP, qui détenait alors un portefeuille déjà prestigieux, avec les marques Quiksilver, Roxy et DC Shoes, a pris le contrôle de Billabong, via une offre publique d'achat (OPA) amicale, réduisant ainsi l'hémorragie qui saignait à blanc le secteur de la glisse. Une opération pilotée par Pierre Agnès devenu patron de Boardriders après avoir dirigé Quiksilver. Cette fusion a alors donné naissance à un géant mondial de la glisse réalisant près de 2 Md€ de chiffre d'affaires, avec 9.200 salariés, 7.000 détaillants et 630 magasins à enseigne. La création de ce groupe signe la réussite du plan élaboré par Pierre Agnès, disparu en mer sur la côte landaise lors du naufrage de son bateau, le 30 janvier 2018 et déclaré mort quelques dizaines d'heures plus tard, qui a été remplacé à la tête du groupe par Dave Tanner, dirigeant d'Oaktree Capital Management LP, et son ex-bras droit, Thomas Chambolle, nommé président Europe de Boardriders.