Ford Aquitaine Industrie : l’angoisse de la fermeture s’étend à Getrag Ford Transmissions

Avec la mise en production depuis 2017 de la boîte de vitesses manuelle MX65, destinée aux petits modèles européens de Ford, soit une production annuelle de 550.000 unités pour une charge de production étalée sur 10 ans, les 1.262 salariés (en durée indéterminée, déterminée, intérimaires, détachés de FAI) de l'usine Getrag Ford Transmissions (GFT), à Blanquefort (Gironde), n'ont en principe pas de soucis à se faire.

Pourtant l'annonce par le groupe Ford de la fermeture d'ici le mois d'août de l'usine Ford Aquitaine Industries (FAI), distante de quelques centaines de mètres de celle de GFT, commence à inquiéter certains salariés de GFT, à commencer par les adhérents de la CGT. Pendant des années ces deux unités de production ont été présentées par le groupe Ford comme des usines sœurs à la base d'un pôle automobile unique en Gironde, FAI fabriquant des boîtes de vitesses automatiques pour le marché américain et GFT des boîtes de vitesses manuelles pour l'Europe.

La situation a commencé à changer à partir de juillet 2015, quand le géant canadien Magna, équipementier lié à Ford à l'échelle mondiale, a pris le contrôle du groupe allemand Getrag. Sa filiale française Getrag Ford Transmissions (GFT) est ainsi passée sous le pavillon de Magna. Avec l'arrivée de Magna, le concept des deux usines sœurs a cessé d'exister, les salariés de GFT sont devenus encore plus discrets que par le passé, tandis que la direction optait pour le silence radio. Malgré la séparation désormais affichée entre les deux usines, la réalité semble bien différente. C'est ce que le syndicat CGT de GFT a décidé de mettre en lumière.

"Notre histoire est, encore aujourd'hui, très liée à celle de FAI. Au-delà des liens quasi familiaux qui nous unissent, nous avons encore d'importants équipements communs, tels qu'une centrale électrique, un traitement des eaux, des services d'affûtage de nos outils de production, l'outillage, des aires de gestion de déchets solides... tout ceci géographiquement situés dans l'enceinte de FAI. Le terrain même sur lequel est bâtie notre usine appartient en totalité à Ford. De plus, le groupe Ford détient encore 50 % de notre capital et, dernier point mais probablement le plus important, 100 % de notre production est destinée aux véhicules Ford !", déroule ainsi la CGT.