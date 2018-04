Des entreprises labelisées "Vague bleue" au Salon nautique d’Arcachon

La 5e édition du Salon nautique d'Arcachon se déroule ce week-end sur les quais du port de la ville, jusqu'au lundi 16 avril. Ce salon 2018 occupera 33.000 m², dont 4.000 m² couverts, pour un total de 130 stands. Plus de 200 bateaux sont attendus, dont une trentaine sur l'eau. Gratuit, ouvert aux professionnels et aux passionnés, ce salon nautique devrait attirer 50.000 visiteurs. La Chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale - délégation Gironde (CMAIG), qui accompagne près de 35.000 entreprises artisanales girondines, est partenaire de l'évènement.

En soutien aux professionnels de la filière nautique du bassin d'Arcachon, la CMAIG de Gironde, présidée par Nathalie Laporte, a donné la possibilité à 12 artisans de participer au salon sur un stand individuel dans le pavillon "Innovations - artisans et associations du nautisme". Il s'agit de constructeurs de bateaux, d'entreprises de selleries, de maintenance, d'ingénierie navale (1).... La CMAIG propose aussi un espace showroom, où six artisans exposeront leurs créations.

Les entreprises labellisées "Vague Bleue"

Le label "Vague bleue" a été inventé par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Bretagne en 2007. Son objectif est de sensibiliser les entreprises de la filière nautique à la règlementation sur la gestion de leurs déchets. C'est un diagnostic gratuit avec deux critères à respecter ou à mettre en place : la collecte et l'élimination des déchets dangereux (en faisant appel à un prestataire privé) et la prévention des pollutions accidentelles (en stockant les produits liquides dangereux et déchets liquides associés sur des bacs et des palettes de rétention). Les nouvelles entreprises labellisées "Vague bleue" vont rejoindre les six premières du bassin à avoir déjà obtenu le label.

Ce samedi, à 17h30, la CMAIG organise ainsi sur son stand la remise de kits de communication du label aux quatre entreprises retenues, dont deux de La Teste-de-Buch : Anthony Font, du Chantier Naval Testerin (entretien, réparation et hivernage), et Antoine Connilhere, pour Marine Plaisance (entretien, réparation et hivernage) ; et deux de Gujan-Mestras : Emmanuel et Béatrice Martin, respectivement pour Dubourdieu 1800 (chantier naval) et Dubourdieu services (entretien réparation et hivernage). Rappelons que 60% des sociétés de la filière nautique girondine sont basées sur le bassin d'Arcachon, ce qui représente 300 entreprises et 600 salariés. Ces dernières produisent chaque année 100 tonnes de déchets dangereux.



(1) Laurent Revolat - Atlantic Navy Marine; Antoine Connilhere - Marine Plaisance ; Kévin Dumaine - Protec'teinte ; Yann Laborde - Arcachon Nettoyage ; Laurent Descos - Virginie Sicard - Sarl ETM ; Corine Guibert - Sellerie Grand Ouest ; Carinne Mora - Cot'&Bord De Mer ; Anne Aiguillon - Pro Plast ; Bénédicte Henin - Juliette En Salopette ; Vincent Le Serec - VB Voiles ; Louis De Cuniac - Chantier Naval Du Cap Ferret ; Sophie Heraudeau - So'voile