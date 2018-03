Ford Aquitaine Industries : Ford Europe a-t-il coupé le dialogue ?

Ce comité d'entreprise était d'autant plus important que Ford Europe a confirmé le 2 mars sa volonté de ne plus lancer de nouveau projet industriel dans sa filiale girondine de Ford Aquitaine Industries, spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesses automatiques, qui devrait ainsi s'arrêter de produire courant 2019.

Les syndicats attendaient notamment que la direction de Ford Europe précise ce jeudi de quel volume d'activité disposerait l'usine, qui emploie 900 salariés, en 2018 et 2019. Au lieu de cela Ford Europe, à Cologne, a fait savoir hier en fin de journée qu'aucun de ses représentants ne se rendrait en Gironde. Quelque chose vient de se briser puisque, selon les syndicats, pour la première fois les dirigeants de Ford Europe mettent en avant des questions de sécurité pour expliquer qu'ils refusent de se rendre à Blanquefort, préférant discuter par le biais d'une visioconférence.

Les barrières anti-émeute déployées ce matin à FAI (DR)

Pas d'incidents selon la préfecture de la Gironde

"Ce comité d'entreprise n'a aucune valeur puisque tous les syndicats ouvriers ont refusé de se prêter à ce jeu. Seule la CFE-CGC a accepté ce rendez-vous par visioconférence. Mais cela ne change rien, ce comité d'entreprise n'a pas de valeur, c'est juste une réunion informelle", recadre Vincent Alauze, élu CGT du comité d'entreprise de Ford Aquitaine Industries.

Difficile de prétendre que les salariés de FAI se sont jusqu'ici illustrés par leur violence. Pourtant il semble que ce soit l'explication officielle de la non-venue de représentants de la direction de Ford Europe à Blanquefort. Selon une dépêche de l'AFP, la direction de la communication de Ford France fait état d'incidents qui se seraient déroulés à l'issue du dernier comité de suivi, le 2 mars à Bordeaux, avec des manifestants qui auraient perturbé le départ des voitures des représentants de Ford Europe. Des incidents dont la préfecture de la Gironde, également interrogée par l'AFP, nie la réalité.

"La direction de FAI a fait déployer des barrières anti-émeute partout devant les bureaux ! Comme si nous allions séquestrer quelqu'un... c'est absurde. Nous nous battons depuis dix ans et il n'y a jamais eu le moindre problème de sécurité pour les dirigeants. C'est une manœuvre psychologique : Ford, qui a décidé de détruire nos emplois, veut se faire passer pour une victime. Sachez que le groupe a des staffs, avec des psychologues, qui travaillent sur ce type de scénario pour en sortir la meilleure stratégie. Rien n'est fait au hasard", estime Vincent Alauze.

Dans un tract diffusé ce matin, la CGT dénonce la manœuvre de Ford qui emploie à FAI 900 salariés représentant 3.000 emplois induits dans le département. La centrale met en avant que la multinationale Ford "a reçu 50 millions d'euros" de financements publics durant ces cinq dernières années, "sans compter ce qu'elle a pu encaisser pendant 45 ans", et appelle à la mobilisation. Les syndicats devaient tenir une assemblée générale en début d'après-midi et ils ont rendez-vous demain avec Didier Lallement, le préfet de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde pour un débriefing.