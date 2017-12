Les Ford girondins veulent sauver leur usine

Les syndicats ouvriers (CGT, CFTC, CFDT, FO) de Ford Aquitaine Industries (FAI), filiale de Ford Europe spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesses automatiques, se sont rendus ce samedi matin au marché de Noël de Bordeaux pour distribuer des tracts et sensibiliser la population.

"L'usine Ford à Blanquefort, implantée depuis plus de 40 ans (1973), est très clairement en danger. D'ici fin 2018/début 2019 il n'y aura quasiment plus d'activité et nos 900 emplois actuels, tout comme les centaines d'emplois induits dans la région, sont directement menacés. Notre usine est la seule usine Ford en Europe à fabriquer des boîtes de vitesses automatiques" rappelle le tract syndical, qui entend "mobiliser pour la défense des emplois de toutes et tous".

La direction de Ford Europe, à Cologne, dont Ford Aquitaine Industries est une filiale directe, a toujours nié vouloir en finir avec FAI, dont la production principale reste la fabrication de la boîte de vitesses 6F35, plombée en particulier par les mesures d'embargo prises à l'encontre de la Russie. FAI assure également l'usinage et l'assemblage du double embrayage DC 500, qui équipe la transmission manuelle Powershift MPS6 fabriquée par Getrag Ford Transmissions (GFT - groupe Magna), l'usine sœur de FAI, située à quelques centaines de mètres.

Des projets qui demandent à être validés

Ford Aquitaine Industries assure également le traitement thermique de pièces mécaniques destinées à sa production ou à celle de GFT. Mais, comme le souligne la CFTC, les fours de FAI sont très anciens. Alors que GFT, qui n'en possédait pas, en a désormais deux, capables de traiter sa production et au-delà. FAI fabrique enfin les carters Fox, qui équipent le moteur un litre Ecoboost. Mais il s'agit du carter de première génération. FAI n'a pas été sollicité pour les carters de deuxième génération.

Les représentants de haut niveau de Ford Europe, qui étaient à Bordeaux le 23 octobre dernier, pour le comité de suivi consacré à Ford Aquitaine Industries organisé par le préfet de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Pierre Dartout, ont redit qu'ils étudiaient la possibilité de confier à FAI la fabrication de la boîte de vitesses 6F15, en parallèle à la 6F35, voire celle de la 8FMID. L'idée, appuyée par la Région Nouvelle-Aquitaine, du lancement d'une ligne de fabrication de moteurs électriques, voire de batteries ou de chargeurs, a été évoquée.Ford

Qu'en pense Bercy ?

En plus de la préfecture de la Gironde, le dossier FAI est suivi par Bercy, qui devait recevoir les représentants de Ford Europe au cours de la dernière semaine de novembre. Reçus également fin novembre par Pierre Dartout, en partance à Marseille pour un nouveau poste de préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les syndicats ne sont pas vraiment rassurés. En tant que coordinateur du comité de suivi créé pour FAI, le préfet a étudié le déroulement de cet épineux dossier industriel et s'y est visiblement investi.

La situation actuelle découle de l'accord signé en 2013 par Ford avec les services de l'Etat et les collectivités territoriales associées au financement de la relance de cette usine. Cet accord prend fin en mai 2018 et, en l'absence d'annonce d'un nouveau projet industriel pour assurer le futur de l'usine, les syndicats font tout ce qu'ils peuvent pour mobiliser élus et opinion publique. Le prochain comité de suivi est programmé à la préfecture de la Gironde en janvier, avec le nouveau préfet Didier Lallement, qui succède officiellement ce lundi 11 décembre à Pierre Dartout. Bercy, qui s'est montré jusqu'ici silencieux, fera-t-il connaître son analyse en début d'année 2018 ?