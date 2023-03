Résidences services : le groupe Nemea vise un parc de 40.000 lits d'ici 2025

« S'il y a des gens qui recherchent du travail, nous avons plein de postes à pourvoir, dans tous les métiers : comptables, réceptionnistes, responsables qualité, etc. Dans l'immédiat nous recrutons une quarantaine de personnes. Nous formons nos salariés et nous proposons des métiers qui leur permettent d'évoluer. C'est ainsi qu'un réceptionniste peut devenir gestionnaire de résidence », lance juste avant la fin de l'entretien, histoire de bien marquer l'importance du message, Pascal Recorbet, fondateur et président du groupe Nemea, à Mérignac (Bordeaux Métropole). « Je ne vous cache pas qu'actuellement c'est un peu délicat de trouver des candidats... S'il y a des gens intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter ! », glisse-t-il également.

Pascal Recorbet est à la tête d'un groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 80 millions d'euros l'an dernier, avec 320 salariés à temps plein. Implanté dans plusieurs régions de France, Nemea s'est développé sur le marché des résidences services dont il est devenu un acteur national important. Il gère ainsi 88 résidences réparties dans quatre segments de marché, avec autant d'enseignes : Nemea Résidences vacances (tourisme/37 millions d'euros de CA), Nemea Appart'hôtel (hôtellerie de centre-ville/15 millions d'euros), Nemea Appart'Etud (résidences étudiantes/28 millions d'euros), et Nemea Appart'hôtel & suites, un segment hôtels haut de gamme qui vient tout juste de démarrer, avec un établissement quatre étoiles situé sur la Promenade des Anglais à Nice.

Les résidences sont construites par des promoteurs immobiliers désireux d'investir. De son côté, le groupe Nemea choisit le type de résidence qui va sortir de terre, correspondant à un cahier des charges précis en termes de surface, décoration intérieure, gestion du personnel, services proposés...

Le groupe girondin détenait 24.000 lits sous gestion en 2022 mais veut aller beaucoup plus loin. Pour assurer cette montée en puissance le patron de Nemea n'exclut pas totalement de réaliser des opérations de croissance externe, même si la méthode n'est pas dans sa stratégie.

« Nous préférons gérer des résidences neuves, qui viennent d'être construites et qui correspondent à l'air du temps. Dans les rachats il peut y avoir des pépites au milieu de dossiers peu intéressants. Nous sommes là pour de longues années et donc c'est très difficile de racheter », explique Pascal Recorbet.

Il n'en reste pas moins que le dirigeant, dont le groupe fait rentrer chaque année huit à dix nouvelles résidences dans son périmètre, veut mettre un grand coup d'accélérateur sur le développement et pourrait ainsi s'autoriser à traiter deux ou trois dossiers de rachat d'entreprise.

Dans cette optique de croissance soutenue Pascal Recorbet, qui travaille énormément avec le milieu bancaire, vient de restructurer son capital par le biais d'un OBO (owner by out), que l'on peut traduire par financement d'acquisition par effet de levier du propriétaire.

« Depuis 2018, Pascal Recorbet contrôlait 57 % du capital du groupe et là il va passer à plus de 67 %. Des investisseurs financiers, qui sont des fonds appuyés ou non par des groupes bancaires, comme Banque populaire, Crédit agricole ou BNP Paribas sont entrés au capital, et nous avons levé une dette bancaire significative pour permettre aux actionnaires du tour de table précédent de sortir », décrypte Jean Colsy, directeur de Crédit agricole Midcap Advisors, qui a été le conseil de cette opération.