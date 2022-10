"Une démarche compliquée mais passionnante !", résume Philippe Petiot, le président du directoire du groupe CINA et directeur général de Procivis. La démarche en question c'est celle menée par leur filiale Ariane Construction et baptisée "cradle-to-cradle" ou "du berceau au berceau".

"Il faut que tous les fournisseurs, produits et fabricants soient certifiés "cradle-to-cradle" par le bureau d'études Upcyclea. Et beaucoup ont d'ailleurs obtenu la certification en même temps que nous sur ce chantier. C'est donc, par nature, un approche filière et collective", poursuit avec enthousiasme Philippe Petiot.

Circularité et confort thermique

Le chantier en question c'est la construction de deux maisons individuelles, rue Jude, à Bordeaux Caudéran. Un projet d'apparence très classique sauf que 75 % des matériaux utilisés ont obtenu "un passeport circulaire qui garantit leur circularité, leur non toxicité et leur faible empreinte carbone tout au long de leur cycle de vie, c'est à dire depuis le lieu et les conditions de leur fabrication jusqu'au processus de recyclage ou de réemploi", appuie le dirigeant. Les maisons, construites en ciment moins carboné et équipées de pompes à chaleur et de planchers chauffants, présentent aussi une facture d'énergie très basse selon son constructeur :

"On obtient entre de 50 % à 60 % de consommation énergétique en moins par rapport à une construction standard ainsi qu'un confort thermique en été comme en hiver compris entre 4 et 6 degrés Celcius."

L'intérieur d'une des deux maisons en chantier à Bordeaux (crédits : Ariane Construction).

Un surcoût chiffré à 20 %

Ces deux premières maisons symboliques de 133 m2 et quatre chambres sont en vente à des clients particuliers au prix de 370.000 euros, soit un niveau cohérent avec les prix du marché. Le surcoût de construction, évalué autour de 20 % par Philippe Petiot, est lui principalement pris en charge par Ariane Construction, qui fait office de filiale expérimentale au sein du groupe Cina. Ce dernier, principalement via sa plus grosse marque IGC, construit environ 1.300 maisons individuelles par an.

"L'objectif est de lancer une vingtaine de maisons "cradle-to-cradle" en 2023, puis une centaine par an ensuite en intégrant ce produit dans l'offre d'IGC dont beaucoup de maisons cochent déjà 80 % des critères de la démarche", évalue Philippe Petiot, pour qui ce produit répond aux attentes de la clientèle en termes de gains économiques et thermiques mais aussi en termes d'impact environnemental et de consommation de ressources et d'exigences sur la santé d'intérieur. Autant de dimensions reprises notamment dans le label du bâtiment frugal bordelais.

Un isolant "recyclable à l'infini"

Du côté des fournisseurs, cinq ont décroché la certification "cradle-to-cradle" : Actis (isolation), Grohe (équipements sanitaires), Tarkett (sols), Siniat (plaques de plâtre) et Schneider (installations électriques). Pour la PME familiale Actis, basée à Limoux (Aude), il s'agit d'une première puisqu'elle a réussi à faire certifier son isolant Hybris en respectant les exigences de circularité, de non-toxicité et de faible empreinte carbone. "L'isolant alvéolaire Hybris est 100% recyclable à l'infini. Il est récupéré, broyé et ré-introduit sous forme de billes dans le processus de fabrication. Il s'inscrit ainsi dans une démarche où tous les résidus (chutes, rebuts) sont recyclés dans un processus de production zéro déchet", fait valoir cette entreprise de 300 salariés, qui revendique le titre de "leader européen du marché des isolants alvéolaires réflecteurs".

