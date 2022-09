Le promoteur Idéal Groupe lève 22 millions d'euros pour se diversifier très vite dans la réhabilitation

Le promoteur immobilier bordelais Idéal Groupe, cofondé en 2011 par Pierre Vital et Edouard Myon, deux anciens de Nexity, vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds d'un montant de dix millions d'euros. Cette opération menée auprès d'Epopée Gestion, en Bretagne, et Inter Invest Capital, en Ile-de-France, va permettre à ce promoteur bordelais très dynamique d'élargir son savoir-faire en se diversifiant sur un nouveau marché, celui de la réhabilitation.

"Nous sommes présents sur ce marché depuis 2019, avec Idéal Caractère. Nous étions dans le bon timing mais nous voulions accélérer sur ce marché de la réhabilitation où nous n'étions jusqu'ici présents qu'à Bordeaux", décrypte Pierre Vital pour La Tribune.

Comme le précise ce dernier, Idéal Groupe a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et emploie 115 collaborateurs. Le groupe compte aujourd'hui six agences de promotion immobilière situées à Bordeaux, Toulouse, Anglet, Nantes, Lyon, Paris.

"En 2022 nous aurons enregistré 1.800 promesses de ventes et nous comptons produire 2.000 logements par an d'ici deux ou trois ans", cadre le dirigeant.

La bonne décision de 2019

Le marché de la promotion immobilière n'a été épargné ni par la crise du Covid-19 ni par le choc de reprise ni par les retombées de la guerre en Ukraine. Avec à la clé une situation de plus en plus compliquée en 2022 pour la livraison de logement neufs. Une évolution néfaste contre laquelle Pierre Vital lutte autant que faire se peut. Et, de ce point de vue, l'augmentation de capital de onze millions d'euros réalisée fin 2019 auprès du fonds d'investissement familial LaTricogne, juste avant le début du confinement de mars 2020, ressemblerait presque à un coup de génie.

L'effondrement aussi brutal qu'imprévisible du marché du logement neuf sous la poussée de la pandémie de Covid-19 a tout d'abord partiellement réorienté Idéal Groupe vers le marché du bureau. Sans que le groupe ne change de métier pour autant. Une situation chamboulée qui donne toute latitude à Pierre Vital pour expliquer comment, malgré la santé préservée de son groupe, il a réussi à dépenser onze millions d'euros en trois petites années.

22 millions d'euros en deux fois

"Nous avons réalisé une première levée de fonds de douze millions d'euros avec Capital Croissance en mai dernier sur laquelle nous n'avons pas communiqué. Nous attendions pour cela d'avoir bouclé cette deuxième partie à dix millions d'euros de l'opération, que nous avons conclu avec Epopée Gestion, très présent en Bretagne, et Inter Invest Capital, très bien implanté en Ile-de-France et Pays-de-la-Loire. Ces deux derniers investisseurs sont intervenus à cinquante/cinquante. Nous avions fléché la levée de onze millions d'euros de 2019 sur la création de nouvelles agences. Elle nous a permis notamment de passer la crise du Covid sans problème financier et de muscler notre trésorerie", rembobine Pierre Vital.

Comme le veut l'adage "l'argent est le nerf de la guerre" et les co-dirigeants d'Idéal Groupe ont décidé de mettre la bonne dose d'essence dans leur moteur pour réussir ce qui s'apparente à une « Blitzkrieg » (guerre éclair), qui va notamment s'appuyer sur les réseaux en région d'Epopée Gestion et d'Inter Invest Capital, mais pas que :

"Nous avons réussi à passer la crise du Covid et ça va mieux, même si la situation à tendance à se détériorer à nouveau. Parce qu'avec cette deuxième levée de fonds d'un montant total de 22 millions d'euros nous nous sommes mis à l'abri. Je veux dire que nous avons désormais les moyens de financer notre diversification sur le marché de la réhabilitation, qui est en plein boom. Nous allons nous déployer d'ici fin 2022 sur ce marché à Paris, dans les Hauts-de-France, à Toulouse et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Nous voulons agir tout de suite et aller vite, en complément des offres de réhabilitation qui remontent par nos agences de promotion", décortique le dirigeant pour la Tribune.

Le marché de la réhabilitation inclut en particulier les immeubles anciens de centre-ville susceptibles de bénéficier de la loi Malraux. Un vrai réconfort pour un promoteur immobilier comme le souligne le cofondateur d'Idéal Groupe, puisqu'en général aucun voisin ne s'oppose à l'embellissement d'un vieil immeuble de caractère. Et puis la montée en puissance des contraintes énergétiques sur le bâti pousse de plus en plus de propriétaires incapables de financer les transformations thermiques à réaliser à vendre leur bien observe ce dernier.

Et d'autre part, la réhabilitation, qui demande beaucoup de doigté, pour dépister les pathologies éventuellement cachées d'un vieux bâtiment, s'applique aussi au monde du bureau... Autant d'occasions que Pierre Vital entend ne pas manquer.

