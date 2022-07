Construction : appel à candidatures de l'Accélérateur du bâtiment circulaire et durable

"Accélérateur du bâtiment circulaire et durable" : c'est le nom du programme d'accompagnement qui vise à rendre le secteur de la construction plus durable et circulaire et qui vient d'être lancé. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une intégration des enjeux environnementaux dans le bâtiment tout au long de la chaîne de valeur.

Lire aussiMaterrup signe avec le groupe Duhalde pour co-produire du béton bas carbone

A l'origine du projet l'association Les Canaux, à Paris, engagée dans le soutien à une économie pour l'environnement et la solidarité, l'éco-organisme Valdelia, agréé par le ministère de la Transition écologique, à Labège (banlieue de Toulouse), et le groupe Suez, leader des métiers de l'eau et de la valorisation des déchets, soulignent l'importance du moment.

"Le secteur du bâtiment opère un profond changement afin d'intégrer les enjeux environnementaux tout au long de sa chaîne de valeur. Un changement encouragé par les récentes lois et règlementation telles que la loi Anti-gaspillage pour une économie solidaire (Agec) ou la RE2020 (Règlementation environnementale 2020 -Ndlr)), qui vise à construire des bâtiments consommant moins d'énergie, qui promeuvent des approvisionnements plus durables des matériaux et mettent en œuvre une filière REP (Responsabilité élargie des producteurs -Ndlr) pour les déchets du bâtiment", égrènent les initiateurs de l'appel à projets.

Lire aussiLGV : Lisea mobilise un million d'euros vers le bâtiment durable

Un programme de formation centré sur Bordeaux Métropole

L'objectif de ces derniers est de sélectionner douze structures issues de la filière du bâtiment pour leur permettre d'expérimenter pendant seize mois des solutions innovantes dans les conditions réelles d'un chantier. Les dirigeants des entreprises sélectionnées bénéficieront pendant toute la durée de l'expérimentation d'un accompagnement sur-mesure et du soutien d'équipes d'experts "pour les aider dans la consolidation de leur modèle économique et le développement opérationnel de leurs solutions".

Objectif : permettre aux structures sélectionnées de pouvoir consolider leur modèle économique et le développement opérationnel de leurs solutions afin d'être, au bout de seize mois, capables de répondre efficacement à de futurs appels d'offres intégrant des solutions d'économie circulaire. Le programme se déroulera dans les locaux du siège régional de Suez en Nouvelle-Aquitaine, à Villenave-d'Ornon (Bordeaux Métropole). Les réunions et formations auront lieu principalement à Bordeaux dans les locaux de Suez et Vinci. Les visites de sites auront lieu en Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres régions, observent les organisateurs.

Lire aussiUn an après, le fragile bilan du Bâtiment frugal bordelais

Les candidats ont jusqu'au 9 septembre pour postuler. Le programme doit de son côté démarrer le 11 octobre 2022 pour s'achever en janvier 2024.

Pour en savoir plus sur le programme : https://bit.ly/3yw50E4

Lien pour candidater : https://bit.ly/3y7IZdq