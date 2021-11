Le courtier immobilier Ashler & Manson se positionne sur le luxe et les jeunes

Spécialiste en courtage de prêts immobiliers, le groupe bordelais Ashler & Manson, coté en bourse, annonce avoir dépassé son chiffre d'affaires 2020 au cours des neuf premiers mois de 2021 avec une activité de 3,065 millions d'euros. Pour être plus précis, Ashler & Manson a vu son chiffre d'affaires progresser de +6,4 % par rapport à la même période en 2020 (2,880 millions d'euros).

Orientation qui traduit, selon la direction du groupe, "la dynamique du marché de l'immobilier neuf et le rebond d'activité sur le secteur des crédits et assurances". Le groupe, fondé et dirigé par Aymerick Penicaut, a pris fin 2020 le contrôle du cabinet bordelais AD Courtage par le biais d'un accord capitalistique croisé, tout en lançant en parallèle une nouvelle offre destinée aux courtiers indépendants.

Kits pour courtiers indépendants, un segment de marché qui grimpe

C'est dans cette perspective que le courtier a développé la licence de marque "by Ashler & Manson", qui vient en quelque sorte boucler l'offre globale destinée aux indépendants. Structurée autour des outils développés par le groupe bordelais, cette offre ingère son écosystème numérique, en particulier avec l'application Sitigeo, sa plateforme gratuite de géolocalisation de biens immobiliers à vendre, sans oublier sa licence de marque.

"Ainsi, sur le 1er semestre 2021, Ashler & Manson enregistre plus de cinq signatures de contrats de licence sur le territoire, parmi lesquels Lille, le Lac Léman, la région chalonnaise, Limoges et le Pays basque. D'autres contrats de licence devraient être conclus prochainement. La société est en contacts avancés avec des enseignes pour rejoindre la licence de marque", indiquait début novembre la direction du groupe, qui estime que ce nouveau segment de marché représente d'ores et déjà deux millions d'euros de chiffre d'affaires.

Dans le Lyonnais diversification luxe et "millenials"

Comme l'avait alors laissé entendre le groupe à l'automne 2020, les choses ont bougé dans le bon sens et Ashler & Manson vient d'annoncer ce 16 novembre le renforcement de ses positions dans la région lyonnaise, via la signature d'une nouvelle licence de marque avec Cap Crédit, présenté comme un "courtier haut de gamme en prêt immobilier". Cap Crédit dispose de trois agences dans cette région, situées à Marcy-L'Etoile, Lyon (2e) et Vienne, ce qui naturellement renforce l'ancrage territorial d'Ashler & Manson.

En plus de sa stratégie basée sur des kits destinés aux courtiers indépendants, Ashler & Manson annonce le lancement de "Manson Properties". Une nouvelle activité centrée sur l'immobilier de luxe qui se solde par la création de deux nouvelles agences à Bordeaux et sur le Bassin d'Arcachon. Aymerick Penicaut a visiblement décidé de faire feu de tout bois et annonce, également ce mardi 16 novembre, l'ouverture prochaine, à Lyon, d'un nouveau type d'agence baptisé Café des proprios.

Le Café des proprios : un espace oecuménique

"Aujourd'hui, les jeunes ont plus de facilité à pousser les portes d'un café que d'un cabinet de courtage. C'est autour de cette réflexion qu'est né le « Café des Proprios ». Un espace tendance et chaleureux pour attirer et accompagner les jeunes particuliers dans leur recherche de financement tout en offrant aux professionnels de l'immobilier et du crédit, la possibilité de se réunir", commente Aymerick Penicaut.

Un véritable café, souligne la direction du groupe, dont la création a été confiée à Korus spécialiste de la conception et de l'aménagement d'espaces professionnels et qui vise un public cible, la clientèle des "millennials", la génération du (nouveau) millénaire.

