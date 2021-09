Nouvelle-Aquitaine : les Pyramides d'argent 2021 couronnent une réhabilitation tertiaire

C'est ce jeudi 23 septembre que s'est tenue à la Faïencerie, à Bordeaux, la 18e cérémonie des Pyramides d'argent organisée par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de Nouvelle-Aquitaine, présidée par Pierre Vital. Qualité, innovation, savoir-faire sont les trois qualités que la FPI entend promouvoir dans la construction de logements neufs et d'immobilier tertiaire avec les Pyramides d'argent.

Manifestation qui sert aussi à sélectionner les meilleurs projets régionaux de construction de logements neufs avant la grande finale nationale qui se tient à Paris pour les Pyramides de vermeil et d'or. Pierre Vital a ouvert cette 18e édition en compagnie notamment de Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, en charge du logement et de l'habitat, tandis que Philippe Madec, architecte et urbaniste pionnier du développement durable et de la frugalité heureuse est intervenu par vidéo.

Un exemple de réhabilitation d'immeuble contemporain

Le jury, qui s'est réuni le 7 septembre a finalement couronné du Grand prix régional le programme des « 3 Tours ».

Comme le quartier Mériadeck, ce programme est inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco (Groupe Duval).

Ce grand chantier a consisté en la réhabilitation d'un ensemble de 13.270 m2 construit sur la dalle de Mériadeck : le quartier à l'Américaine lancé pendant les années 1970 par Jacques Chaban-Delmas en lieu et place de l'ancien quartier populaire du même nom. Mériadeck a la particularité d'être construit sur une gigantesque dalle surélevée de plusieurs mètres. Ce qui fait que ce quartier contemporain est inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. La réhabilitation des « 3 Tours » a entrainé la quasi-destruction interne et le désamiantage des deux immeubles d'origine formant cet ensemble de trois croix, puis leur réhabilitation proprement dite, sous la houlette de l'agence d'architecture Patriarche (Le-Bourget-du-Lac/Savoie).

Lancés en 2019 les travaux ont été orchestrés par le groupe Duval Atlantique (Mérignac/Bordeaux Métropole). Le nouvel ensemble réhabilité affiche 3.780 m2 de bureaux, 2.250 m2 de commerces, une résidence hôtelière 4 étoiles Odalys City, de 147 chambres, un centre d'archives de 360 m2 ainsi que 96 places de parkings couverts. Avant de remporter la mise à l'échelle de la région, ce programme avait décroché le Prix immobilier d'entreprise.

Des projets proches et respectueux de la nature

Le jury des Pyramides d'argent 2021 a également primé sept autres projets néo-aquitains.

"Jardins d'embruns" se situe dans la sphère du Bassin d'Arcachon (Joly & Loiret)

Il s'agit tout d'abord du projet "Les jardins d'embruns", qui fait partie du programme "Terre de Bassin", à Biganos (Gironde), conçu par l'agence d'architecture Joly & Loiret (Paris), et porté par le promoteur Quartus Résidentiel (Paris), qui s'est vu décerner le Prix innovation industrielle.

Le programme le Parc de la Séoube se situe lui aussi sur le Bassin d'Arcachon (Aquipierre/Bulle Architecte)

Un autre programme a attiré l'attention du jury, il s'agit du projet « Le Parc de la Séoube », à La-Teste-de-Buch (Gironde) conçu par l'agence d'architecture Bulle Architecte (Bordeaux) et porté par le promoteur Aquipierre (Bordeaux), qui s'est vu décerner le Prix mixité urbaine.

C'est le programme emblématique d'Idéal Groupe, la 1e version concrète du Bâtiment Frugal Bordelais (Idéal Groupe/Mathieu Petuaud-Létang).

"Nouvel air", programme conçu à Bordeaux par l'agence d'architecture Mathieu Petuaud-Letang (Bordeaux) et porté le promoteur Id&al Groupe (dont Pierre Vital est le président/Bordeaux) se voit attribuer le Prix conduite responsable des opérations. C'est l'un des premiers projets à Bordeaux à avoir décroché le label du Bâtiment frugal bordelais.

"Echo" : Prix bas carbone à Lagord (Eiffage Immobilier)

De son côté le programme « Echô », à Lagord (Charente-Maritime), conçu par les agences Poggi Architecture (Bordeaux), Djuric-Tardio (Paris) et Architectes Asslciés (Suresnes), porté par le promoteur Eiffage Immobilier, a décroché le Prix bas carbone.

Une résidence dans la banlieue verte de la Métropole (LP Promotion/Agence B2D)

Quant à la « Résidence Leona », à Pessac (Bordeaux Métropole), programme conçu par Agence B2D (Le Bouscat/Bordeaux Métropole) et porté par le promoteur LP Promotion (Toulouse), il se voit décerner le Prix grand public.

Le programme Lattitude à Lormont (Vinci/Aaron Poole-Hobo Architecture)

A Lormont (Bordeaux Métropole) le programme « Lattitude », conçu par Aaron Poole/agence Hobo Architecture (Bordeaux) et porté par le groupe Vinci se voit décerner le Prix stratégie Bim & Data.

Le Jardin Maoré se définit comme un endroit idéal pour suivre la vie des animaux de près (Eden Promotion/Violaine Lietar)

C'est finalement le programme « Le jardin de Maoré », à Mayotte (océan Indien), conçu par l'architecte Violaine Lietar, à Mamoudzou (Mayotte), porté par le promoteur Eden Promotion (La Rochelle), qui se voit attribuer le Prix coup de cœur du jury.

