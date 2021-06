Immobilier : Nexity aura son démonstrateur du Bâtiment frugal bordelais, à Bordeaux Brazza

"Comment l'appartement va vivre avec le télétravail, avec les familles, dans son rapport avec l'extérieur ? Il n'est plus possible de construire un appartement sans extérieur, la pandémie de Covid a modifié les usages !", a relevé il y a quelques jours Véronique Bédague, directrice générale de Nexity lors de son passage à Bordeaux.

La directrice générale a souligné que son groupe est très engagé dans la ville inclusive, un sujet cher au cœur du PDG, Alain Dinin, via le bail réel solidaire (BRS). Une structure juridique innovante adoptée en 2016 par le gouvernement Valls, qui permet de démembrer la propriété en dissociant foncier et bâti sur une longue durée. Objectif : permettre aux plus modestes d'accéder à la propriété en réduisant drastiquement le prix d'acquisition, soit autour de -40 %, selon Véronique Bédague. Avec des programmes qui, souligne-t-elle, entrent en compte au titre de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain). Un outil dont Pierre Hurmic, le maire EELV de Bordeaux, entend bien accélérer le déploiement.

Nexity se lance dans la création de pensions de famille

Nexity vient de boucler sa première opération en BRS à Villeurbanne (Lyon Métropole). Le groupe, qui se définit comme promoteur et aménageur, aussi bien pour le logement que l'activité tertiaire (bureaux), a également ouvert sa première pension de famille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

"Nous avons lancé une démarche du type Habitat et Humanisme, avec les pensions de famille, soit une dizaine de projets en cours. Nous avons ouvert notre premier centre d'hébergement d'urgence, géré par un bailleur social, cette année à Périgueux, et nous avons des projets en attente à Bordeaux Métropole", a éclairé Véronique Bédague.

Des projets métropolitains qui n'attendent plus que les validations administratives. En plus de ce volet social, Nexity déclare évoluer au cœur de la transition écologique avec la production bas carbone.

Du bas carbone au démonstrateur frugal à Brazza

Aussi la nouvelle stratégie urbaine bordelaise portée par Bernard Blanc, 4e adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'urbanisme résilient, qui s'articule autour du label de Bâtiment frugal bordelais, ne surprend pas la DG de Nexity. Cette dernière a ainsi rappelé que son groupe est en pointe au plan national pour les constructions labellisées Bâtiment bas carbone (BBCA).

"Pour la deuxième fois consécutive, nous sommes numéro un en France de la production bas carbone. Nous avons réalisé une opération 100 % bois à Mérignac, que nous avons revendue", a précisé Véronique Bédague.

D'autre part Nexity n'a pas raté le train de l'expérimentation grandeur nature du Bâtiment frugal bordelais.

"Nous avons un démonstrateur quartier Brazza avec l'Immobilière Atlantique. Le permis de construire devrait être délivré dans le courant de cet été", confirme la DG.

Belvédère, un programme décliné autour des usages

Nexity est également engagé dans le programme Belvédère, sur la rive droite de Bordeaux à proximité du pont Saint-Jean, au sein de la vaste opération Euratlantique, qui se déploie sur Bordeaux, Bègles et Floirac.

"Ce programme est conçu autour des usages. L'usager c'est l'entreprise, le salarié, le voyageur, qui a besoin de pouvoir manger : d'où la construction d'un hôtel, mais aussi d'un centre d'affaires, avec au milieu un jardin de deux hectares", a éclairé Camille Alla, directrice régionale (immobilier résidentiel) de Nexity Aquitaine.

Le groupe est également engagé dans le programme "45e Parallèle", qui sort de terre à proximité de l'aéroport de Bordeaux Mérignac, et qui va comprendre notamment un hôtel 4 étoiles Sheraton du groupe Marriott.

Nexity veut négocier un partenariat avec Bordeaux

Promoteur immobilier d'envergure nationale, Nexity n'est pas favorable au malthusianisme concernant la construction mais s'adapte à la situation bordelaise.

"Nous avons compris que le moratoire établi par la mairie de Bordeaux était nécessaire. La nouvelle équipe municipale avait besoin de réaliser un diagnostic, cela ne nous a posé aucun problème. Nous avons de bonnes relations avec la mairie. Nous ne pensons pas pour autant que construire moins ce soit bien, mais construire mieux oui ! Nos ventes ont chuté de 40 % à Bordeaux Métropole l'an dernier. Nous essayons d'instaurer un partenariat avec la mairie de Bordeaux, comme avec celle de Paris, et nous faisons comme ça un peu partout en France. Bordeaux a de gros besoins en logements", juge Véronique Bédague.

Le sans chauffage ça marche aussi sous la neige

La directrice générale est aussi engagée avec son groupe sur des sujets en pointe dans l'immobilier en France, comme la construction de logements sans chauffage ni climatisation. Des objets architecturaux qui intriguent encore, y compris à la mairie de Bordeaux, où l'idée de pouvoir chauffer tout un logement l'hiver à l'aide d'un simple grille-pain amuse Bernard Blanc. Bien sûr dans les faits ce concept de bâtiment sans chauffage se passe de grille-pains.

"Construire des immeubles sans chauffage, que ce soit pour des logements ou des bureaux, cela se fait en Autriche. Il y a plusieurs techniques. La chaleur peut être retenue par l'épaisseur des murs, le traitement des fenêtres, la chaleur des ordinateurs... Cela fonctionne aussi sous la neige. Nous avons envoyé nos équipes en Autriche et en Suisse et ça marche aussi pendant la canicule", a illustré la directrice générale.

Véronique Bédague a souligné que Nextiy travaille sur le sujet depuis un an et que la réflexion actuelle est centrée sur la différenciation entre bâtiment bas carbone et bâtiment frugal. Pour être plus précis, il s'agit de savoir ce qui doit être enlevé au bas carbone pour le transformer en frugal, a dévoilé Véronique Bédague. La directrice générale a insisté pour faire comprendre qu'il ne s'agit plus d'expérimentation, parce que ça marche, et qu'il faut désormais "réfléchir au mode constructif".

