Le courtier Ashler & Manson rachète un concurrent et augmente son capital

Le courtier bordelais en prêts immobiliers et assurance de prêts Ashler & Manson, coté en bourse, annonce l'acquisition d'un concurrent également installé au port de la Lune : AD Courtage, codirigé par Alexis David et Hannah Labret. Société de courtage immobilier et d'assurance de prêts, AD Courtage est spécialisée dans les "profils de clients premium".

Aymerick Penicaut, fondateur et dirigeant d'Ashler & Manson, précise que les deux managers de cette entreprise fondée en 2015, ainsi que leur équipe, rejoignent son enseigne. Avec cette opération de croissance externe, Ashler & Manson vise désormais la réalisation de trois millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année 2020.

Une transaction assortie d'un accord croisé

"Au-delà de devenir encore plus fort dans le berceau historique de notre société, c'est l'association de compétences et le dynamisme commercial de l'équipe AD Courtage, qui nous a séduit. Notre groupe s'est fortement développé ces quatre dernières années et l'arrivée de managers confirmés est un réel atout pour poursuivre notre croissance", confirme Aymerick Penicaut.

Cette opération de croissance externe n'est toutefois pas une prise de contrôle unidirectionnelle. Si elle se solde par un apport en cash, de 200.000 euros, de la part d'Ashler & Manson, elle comporte également un échange d'actifs. Avec à la clé un accord capitalistique croisé entre les deux sociétés puisque, à l'issue de l'opération, fixée au 31 décembre avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, les codirigeants d'AD Courtage deviendront associés d'Aymerick Penicaud. Ils contrôleront alors, par le biais de leur société holding AD Courtage, 20 % du capital d'Ashler & Manson.

Plus de 600.000 actions pour les nouveaux arrivants

La structure du capital de la société d'Aymerick Penicaut va s'en trouver modifiée et passer par l'augmentation de capital réservée, à hauteur de 1,03 million d'euros, annoncée par Ashler & Manson. Le fait qu'elle soit réservée ferme l'opération sur elle-même, excluant tout actionnaire étranger à cette transaction.

Le capital flottant d'Ashler & Manson, coté en bourse et détenu par des actionnaires privés, ne subit pas de modification en volume, avec 614.754 titres, dont le poids relatif va toutefois subir une dilution de près de 5 % puisqu'il ne représentera plus que 19,37 % du capital au terme de cette augmentation de capital, contre 24,21 % auparavant. Comme annoncé la holding AD Courtage détiendra 20 % du capital, soit 635.300 titres, Aymerick Penicaut conservant le même nombre de titres (1.925.854) dont le poids relatif va passer de 75,79 % à 60,63 % du capital.

Un courtier bordelais qui reste innovant

Le dirigeant fondateur d'Ashler & Manson sait en particulier tirer parti de l'innovation dans le courtage, la société a ainsi été labélisée France Innovation en 2018, avec le développement de Preacor, l'outil de cotation des demandes de financement d'achat d'un bien immobilier par les particuliers.

Ashler & Manson a également développé depuis 2016 le site Sitigeo : un portail Internet voué à l'achat et à la vente de biens immobiliers qui permet de localiser ces derniers avec une précision maximale. Sitigeo a été le premier outil majeur développé par Ashler & Manson pour proposer à sa clientèle un cheminement d'achat 100 % digital. Une stratégie qui reste d'actualité.

