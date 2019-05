Immobilier : le promoteur Aqprim digitalise ses ventes en état futur d'achèvement

La société de promotion immobilière Aqprim (Sogeprom), à Bordeaux, qui réalise près de 50 M€ de chiffre d'affaire, annonce qu'elle a décidé de digitaliser ses ventes immobilières en Vefa (vente en état futur d'achèvement), autrement-dit sur plan, grâce à l'accord qu'elle vient de conclure avec la startup parisienne LegaLife. Cette jeune pousse de 25 personnes, créée en 2014, automatise la création et le traitement en ligne d'une kyrielle de types de documents juridiques (200 au total), aussi bien pour les particuliers que les très petites entreprises : de la déclaration de concubinage à la fondation d'une SARL (société à responsabilité limitée)... En plus de ces prestations de services, appuyées par un groupe d'avocats partenaires, LegaLife a développé une offre de logiciels professionnels, pour les promoteurs immobiliers mais aussi les avocats ou encore les experts-comptables.

"Depuis un an nous avons développé une nouvelle solution pour les promoteurs immobiliers, qui leur permet de gérer les contrats de réservation sur les biens en Vefa, d'assurer un suivi électronique des dossiers et d'aller jusqu'à la signature de l'acte de vente chez le notaire", explique en substance pour La Tribune François Marill.

Ce dernier est le cofondateur, avec Thomas Rivoire, de LegaLife, qu'il préside. François Marill ne communique pas sur le chiffre d'affaires de son entreprise.

"Nous avons depuis deux ans la volonté d'optimiser notre relation avec les clients réservataires. Nos clients souhaitent de plus en plus souvent avoir des éléments sous forme informatique, avec un outil pour suivre l'historique", expose Laurent Mathiolon, le président d'Aqprim.

Sachant que dans cette vente en Vefa le promoteur produit beaucoup d'imprimés.

"Un contrat en quatre exemplaires avec les annexes ça représente 200 pages ! Vous comprenez bien que le client préfère avoir un ordinateur où tous ces documents réglementaires seront d'abord signés et contre-signés. Cette procédure dématérialisée nous fait gagner plusieurs jours. Tous les appels de fonds vont se faire en ligne, les données étant stockées dans un coffre-fort numérique inviolable. La partie signature électronique est maîtrisée depuis dix ans. Et c'est désormais aussi le cas pour les envois en recommandé AR24, qui s'appuient sur un système de validation électronique et qui sont agréés par les notaires. Toute la chaîne est désormais digitalisée", déroule Laurent Mathiolon.