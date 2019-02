Belin Promotion livre à Bordeaux une résidence discrète dans une rue d'échoppes

Le groupe toulousain Belin Promotion, présidé par Marc Belin, vient d'inaugurer une résidence de 21 logements (d'une à quatre pièces) baptisée Opéra Chartrons, rue Bentayoux à Bordeaux, en compagnie notamment d'Anne-Marie Cazalet, maire de quartier, et Elizabeth Touton, adjointe au maire en charge de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat et des déplacements. Cette discrète résidences de trois étages s'intègre dans une rue d'échoppes et se trouve à l'arrière de la salle des fêtes du Grand Parc.

Ce quartier est parallèle à celui des Chartrons, situé quant à lui de l'autre côté de l'avenue Emile Counord, axe de passage du tramway auquel est reliée la rue Bentayoux. La résidence Opéra Chartrons se compose d'appartements traversants, c'est-à-dire perpendiculaires au bâtiment et qui donnent à la fois côté rue et côté cour (pour schématiser), ce qui permet de faire des courants d'air.

"La résidence compte également des jardins partagés et une innovation technologique : des boîtes aux lettres connectées, a observé Marc Belin. Il y a aussi des jardins partagés, a poursuivi le président de Belin Promotion, avec des ateliers et des équipements de jardinage. Une fois par semaine les habitants vont pouvoir se former au jardinage. Et puis cette résidence accueille des activités en rez-de-chaussée, avec un kinésithérapeute et un podologue" a complété le dirigeant.

"Les premières boîtes aux lettres connectées de Bordeaux"

Belin Promotion est implanté à Bordeaux depuis 25 ans et son directeur régional, Alexandre Moio, a précisé quelques éléments clés de ce programme au côté de Paul-Henri Belin, directeur général du groupe.

"Avec cette opération nous avons décidé de renverser le marché, en ramenant la proportion des investisseurs à 30 % et en portant celle des propriétaires occupants, qui vont vivre là, à 70 %. Nous avons équipé la résidence de boîtes aux lettres connectées « My Renz Box » grâce à notre partenariat avec Renz (spécialiste européen de la boîte aux lettres d'origine allemande - NDLR), a détaillé le directeur régional, qui a rappelé que Belin Promotion développe un important programme immobilier bordelais sur l'ancien site de Marie Brizard. Notre résidence, a-t-il poursuivi, accueille les premières boîtes aux lettres connectées de Bordeaux. D'autre part nous faisons appel à Akebia, entreprise bordelaise de jardinage, a relevé le directeur régional".

Belin Promotion commercialise les appartements de cette résidence à raison de 150.000 euros pour une pièce (28 m2) ou à partir de 277.000 euros pour trois pièces (62-65 m2), sachant qu'une acquisition au titre de résidence principale donne droit à une TVA réduite à 5,5 %, au prêt à taux zéro ou encore au Passeport 1er logement de la Ville de Bordeaux : d'efficaces moyens pour réduire la facture. Lise Moio, architecte cofondatrice du cabinet bordelais Two Architectes, qui a été choisi pour ce projet par la Ville de Bordeaux et Belin Promotion, a expliqué qu'il était impératif que cette résidence s'intègre parfaitement dans le maillage de cette rue Bentayoux constituée d'échoppes.

Un cadre contraint dans lequel la résidence se fond avec la discrétion voulue par ses concepteurs. Pas de fausse note paysagère donc pour cette résidence Opéra Chartrons. Sur sa longueur, la rue Bentayoux représente une épaisseur de pâté de maisons plutôt modeste, qui marque néanmoins une césure parfaitement visible entre le quartier d'immeubles du Grand Parc et celui des Chartrons où se mélangent grandes maisons bourgeoises, petit habitat collectif, échoppes et lofts aménagés à partir d'anciens entrepôts à vins et spiritueux.