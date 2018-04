W'in Bordeaux, du bureau partagé plus que du coworking

Le jeu de chaises musicales, allées de Tourny à Bordeaux, a profité à Clarence Grosdidier, homme d'affaires bordelais, investisseur et par ailleurs patron du fromager affineur Jean d'Alos. Nexity a laissé l'immeuble situé au 30 des Allées, récupérant les anciens locaux occupés par Foncia, elle-même partie pour les Bassins à flot. Clarence Grosdidier a récupéré le bail du 30 pour y installer sur 4 étages un vaste espace de coworking. C'était du moins l'idée initiale, qui a pivoté avec l'explosion de l'offre de coworking dans la métropole bordelaise et la multiplication des espaces accueillant des travailleurs nomades.

"La configuration des lieux se prête plus à du bureau partagé, explique Clarence Grosdidier. Sur les trois derniers étages, nous proposons donc ce type d'offre avec une dizaine de bureaux fermés de 3, 6 ou 10 postes (au tarif de 380 €/poste/mois, NDLR), des espaces de réunion, des cuisines, une salle de sport. Chaque entreprise qui souhaite occuper un de ces bureaux n'a qu'une convention à signer, sans dépôt de garantie : si elle veut partir au bout de 3 mois parce qu'elle grandit ou que son activité se modifie, pas de souci, elle n'est tenue par aucun engagement. Elle règle le mois en cours et elle peut partir. L'offre de bureaux partagés convient particulièrement bien aux professionnels qui sont à Bordeaux pour une mission de quelques mois, comme les architectes, et par les groupes qui travaillent sur la création d'un site à Bordeaux. Mais on y trouve aussi des entreprises plus « classiques » comme la bijouterie Mornier qui y a installé quelques salariés. L'offre de bureaux partagés affiche un taux d'occupation de 61 %, soit le point mort. A maturité, nous visons un chiffre d'affaires annuel de 400.000 €."