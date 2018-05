Tikehau investit 114 M€ dans Nexteam Group

Spécialisé dans la mécanique de précision et l'usinage de pièces complexes et métaux durs pour les industries aéronautique et spatiale, Nexteam Group est le fruit, en 2015, de l'union de plusieurs entreprises familiales : Asquini (47), Gentilin (31), Sofop (12) et MP Sud (64). Le siège social de l'ensemble est installé à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Equipementier de rang 1, il conçoit et fabrique des pièces pour les avions et hélicoptères. Parmi ses clients, Airbus, qui pèse lourd, Safran, Stelia... Nexteam Group emploie au total 900 personnes dans ses six sites français, mais aussi en Pologne et en Roumanie.

L'ETI vient tout juste de réaliser un tour de table majeur. Tikehau Capital, son fonds de capital investissement minoritaire dédié aux entreprises de taille intermédiaire en croissance (TGE II) et le fonds NOVI viennent en effet d'investir 114 M€ dans Nexteam Group. Le groupe de gestion d'actifs devient ainsi actionnaire majoritaire, le management de l'industriel restant majoritaire.

"Nexteam développe une stratégie claire et dispose des ressources humaines pour la mettre en œuvre", précise Ludovic Asquini, président de l'ETI marmandaise, dans un communiqué. "L'ADN entrepreneurial de Tikehau Capital et sa compréhension de notre marché en fait un nouveau partenaire légitime. Ce renforcement nous donne les moyens de nos ambitions avec des ressources complémentaires."



