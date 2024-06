Eco in Pack lève trois millions d'euros dans la course au réemploi des bouteilles en verre

« Il ne faut pas opposer le réemploi et le recyclage. Pour moi, les deux sont complémentaires ! » Mais quand même, la première filière, encore émergente, vient bousculer et concurrencer le modèle établi de la seconde. A l'image des mouvements dans l'industrie de l'emballage vers la sobriété, Martin Calmettes, ingénieur packaging âgé de 43 ans, a cofondé Eco in Pack en 2021 pour organiser le lavage des bouteilles en verre à grande échelle.

« On s'est rendu compte du poids de l'emballage dans l'impact carbone des grandes marques. Le réemploi des bouteilles est une solution à très fort impact car elle permet de diminuer de 79 % les émissions carbone par rapport au recyclage selon l'Ademe », évoque le président de la startup basée à Cognac. Dans le fief du spiritueux éponyme, il s'est associé à Pierre-Olivier Bouvry, passé par la branche parfums de LVMH, pour démarrer en septembre 2022 une unité de lavage de bouteilles. La ligne pilote fonctionne grâce à cinq salariés et est capable de nettoyer 400 contenants par heure, aussi bien ronds que carrés, petits ou gros. « Ce n'est pas le lavage qui est innovant c'est le process », vante le dirigeant à la tête d'une équipe de onze personnes.

Car les sociétés qui s'engouffrent dans cette nouvelle brèche sont nombreuses, sous la demande croissante des grandes marques à accéder à des solutions de lavage à grande échelle. En Gironde, Luz Environnement s'est lancée il y a un an pour nettoyer les bouteilles des vins de Bordeaux tandis qu'en Loire-Atlantique, Bout' à Bout' est capable de passer 9.000 bouteilles par heure dans son usine inaugurée en octobre après une levée de fonds de 7 millions d'euros. La coopérative Ma Bouteille s'appelle Reviens ou les réseaux régionaux Consign Up en Occitanie et L'inclassable en région Sud travaillent sur le sujet de la collecte. Un mouvement dans lequel Eco in Pack compte s'affirmer, notamment grâce à une levée de fonds de trois millions d'euros bouclée en juin, auprès des fonds Naco, Charente Périgord expansion, l'Hestia et la holding des sirops Giffard et Bigallet.

Faire baisser les coûts

« On a beaucoup de demandes mais pas assez de capacités. Notre petit site est saturé. On veut monter en volume pour faire baisser les prix de lavage. La nouvelle ligne qui sera basée à Cognac représente deux millions d'euros d'investissement rien que sur l'achat des machines », chiffre Martin Calmettes. Une ligne industrielle dotée d'une machine fabriquée en Italie capable de laver 3.000 bouteilles par heure. Les bouteilles sont trempées dans l'eau chauffée au gaz puis aspergées.

Pour une bouteille de vin traditionnelle, le service est facturé 30 centimes d'euros l'unité. Moins cher que le prix d'achat d'une bouteille neuve ou recyclée. Et surtout un bilan carbone bien plus vertueux, alors que les verreries broient les verres collectées et le porte à une température de 1.500 degrés. À condition de se déployer à grande échelle et à proximité des circuits de collecte pour limiter le transport.

Dans le viseur d'Eco in Pack, les marques de boissons, vins et spiritueux, le secteur de la restauration et de la grande distribution. Autant d'acteurs poussés à agir pour le réemploi avec la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire. La société a déjà lavé 100.000 bouteilles cette année - autant qu'en 2023 - et en a collecté 100.000 de plus sur le salon Wine Paris en février. De quoi acter le réveil du marché et ouvrir la voie à son expansion.

