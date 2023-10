Révélons le potentiel des projets au cœur des territoires !

En effet, 57 % des sociétés à mission se situent hors d'Ile-de-France, et connaissent une belle progression en Bretagne ou en Nouvelle Aquitaine [1]. Même si depuis plusieurs années certaines régions se félicitent de parvenir à attirer les franciliens, l'attractivité des territoires dans le domaine entrepreneurial ne doit pas se cantonner à cela. Il faut voir dans l'entrepreneuriat un levier permettant de « révéler » des talents locaux, au service de l'économie locale.

Création d'entreprises : au service de l'économie locale

Bien que la promotion et l'accompagnement de l'entrepreneuriat en région soient communément admises, les freins à la création d'entreprise au-delà des frontières de la ville sont encore (trop) nombreux. En résulte le faible nombre de personnes osant véritablement se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est d'autant plus vrai dans les zones rurales et périurbaines, où les porteurs de projet sont confrontés à un plafond de verre et se sentent souvent illégitimes ! Avoir une idée, une compétence, une envie d'entreprendre... peu importe, avant de se lancer il faut mesurer la pertinence de son projet, s'informer sur la marche à suivre, mesurer les risques, se rapprocher des bonnes personnes etc. Pour cela, se faire accompagner est une nécessité.

Tout d'abord, en ce que l'accompagnement assure une meilleure orientation des porteurs de projet, en permettant de rendre accessibles et lisibles les offres proposées par les structures adaptées et existantes en dehors des grandes villes. Nerf de la guerre pour se lancer, le « réseau » joue un rôle prépondérant, en ce qu'il permet de rompre l'isolement, mais il est parfois difficile de savoir vers qui se tourner. Ainsi, les structures d'accompagnement permettent aux porteurs de projets de se rapprocher des réseaux de professionnels issus de l'écosystème entrepreneurial local.

Mais aujourd'hui, le système reste encore trop opaque ! Pour que les porteurs de projets réussissent à se tourner vers les bonnes structures, les collectivités doivent prendre leur pleine part à cet enjeu d'accompagnement en aidant à la mise en visibilité des acteurs de l'accompagnement afin de révéler le potentiel des projets. En donnant tous les moyens possibles aux porteurs de projet pour qu'ils créent leur entreprise, l'attractivité et l'activité économique du territoire concerné se trouvent par-là même renforcées. Les collectivités ont donc tout intérêt à s'y intéresser ! Dans un premier temps, cela consiste à déployer des solutions adaptées, en créant des partenariats avec des incubateurs, des associations, des tiers-lieux...Nous l'aurons compris, il est nécessaire de faire coexister et collaborer les programmes d'accompagnement digitaux proposés par des incubateurs par exemple - qui permettent de toucher un plus large public - avec des réseaux à ancrage local. Ainsi, l'orientation des bénéficiaires pour impulser la création d'entreprise sur les territoires n'en sera que meilleure.

L'entrepreneuriat, un levier d'insertion sociale

La création d'entreprise doit être perçue comme une opportunité pour les collectivités, car les projets portés par les talents locaux ont un impact plus fort sur leur dynamisme. Il faut avoir en tête que l'entrepreneuriat ne se réfère pas uniquement aux nombreuses « success story » que connaît la Startup Nation, ou uniquement aux startups qui se lancent (et réussissent). Mais il s'agit également - et surtout - de création d'activités ou d'entreprises (un cabinet de coiffure, un commerce de bouche, un cabinet de naturopathie...), qui vont toucher directement la dynamique et l'économie de la ville !

D'autant que dans les zones rurales et périurbaines, l'enjeu n'est pas tant de pousser l'entrepreneuriat mais plutôt de le considérer à la fois comme un levier d'insertion sociale et professionnelle des personnes qui font la ville ou comme un levier de redynamisation des villes. Car en intégrant un réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est tout une dynamique qui se (re)crée autour de la personne tant en termes de confiance en soi que de remotivation autour de son parcours professionnel. Car, il est impossible de nier que l'entrepreneuriat amène à la création d'une activité, à trouver une formation ou encore à retrouver un emploi salarié.

Ainsi, il est plus que jamais nécessaire d'impliquer toutes les parties prenantes dans la dynamique entrepreneuriale (incubateurs, villes, chambres de commerce, associations...) aussi bien dans les métropoles que dans les moyennes et petites villes. Nos territoires sont un vivier de talents qu'il ne faut pas négliger. Donnons-leur les moyens de se lancer grâce à un accompagnement accessible et adéquat.

[1] 6ème Observatoire des Société à mission