E-commerce : Cdiscount contraint de faire mieux avec moins

Quelques heures avant les résultats semestriels du groupe Casino, publiés ce jeudi en pleine tourmente, Cnova, sa holding néerlandaise qui chapeaute Cdiscount, a présenté ses propres chiffres. Sur les six premiers mois de 2023, le champion tricolore du e-commerce, qui emploie 2.000 salariés, principalement à Bordeaux, a vu son volume d'affaires dévisser de -14 % sur un an à périmètre comparable (*) pour atterrir à 1,38 milliard d'euros. C'est d'abord la chute d'un tiers des ventes directes qui pèse lourd dans la balance (-32 % à 434 millions d'euros) tandis que l'activité de la marketplace n'affiche qu'un repli de -3 % à 647 millions d'euros mais avec des revenus en hausse de +2 % sur un an à 91 millions d'euros.

« La bascule du mix de produits vers la marketplace se poursuit puisqu'elle représente désormais 58 % de l'activité. L'objectif est d'atteindre 70 % à 75 % des ventes via la marketplace d'ici 2024 ou 2025 », confirme Cdiscount qui met en avant un marché compliqué pour les biens d'équipements électroniques mais porteur pour la vente de voyages.

Taux de marge en hausse

La montée en puissance de la marketplace, plus rémunératrice que la vente directe, est érigée en priorité absolue depuis plusieurs années pour nourrir la marge dégagée par le groupe à défaut d'atteindre la rentabilité. « On continue d'améliorer la profitabilité du groupe avec un doublement de l'Ebitda et une hausse du taux de marge brute », souligne la direction de Cdiscount.

L'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) bondit en effet de 132 % à 33,9 millions d'euros tandis que malgré une marge brute en recul de 8 %, le taux de marge ressort en hausse de 7 points à 29,7 %.



« Pour nous l'enjeu n'est pas tant de faire mieux avec moins que de faire différemment. Nous conservons notre ADN de promotions et nos 80 millions de références de produits mais nous basculons vers la marketplace et nous priorisons les produits à forte rotation, c'est-à-dire qui se vendent le mieux, pour optimiser les stocks », détaille l'entreprise dirigée par Thomas Métivier depuis le début d'année.



Il n'empêche, le volume d'affaires est bel et bien en baisse tandis que Cdiscount opère avec des moyens contraints : le plan de réduction des coûts de 75 millions d'euros engagé l'an dernier a été revu à la hausse en avril 2023 pour économiser 15 millions d'euros supplémentaires. Au total, le résultat courant reste dans le rouge à -14,3 millions d'euros mais il se redresse nettement par rapport aux -33,5 millions du premier semestre 2022.



Le bouquet de services trouve sa place

Mais la quête de rentabilité est également nourrie par le développement des différents services BtoB proposés par Cdiscount à des acteurs tiers du e-commerce et au-delà, que ce soit sous forme de filiales distinctes ou de simples marques. Octopia, le fleuron de cette stratégie de valorisation qui commercialise des marketplaces clé en main, affiche des revenus en hausse de 43 % à 11 millions d'euros tandis que C Logistics, dédiée à la logistique passe de un à sept millions d'euros de revenus à périmètre comparable. Parallèlement, les recettes tirées de la publicité en ligne ciblée (Cdiscount advertising) progressent de 5 % à 35 millions d'euros. L'an dernier, Cdiscount a également lancé Cshield, une offre de cybersécurité pour les entreprises et administrations.

(*) Cdiscount a stoppé l'an dernier son activité de livraison de gros colis Cchezvous et son offre Cdiscount Energy cédée au fournisseur Elmy.