Transformation numérique : pourquoi Axians va doubler ses effectifs à Bordeaux

Elle a déménagé d'une centaine de mètres pour investir de nouveaux locaux plus grands, sur 1.000 m2, tout en restant à Mérignac, à l'ouest de Bordeaux. L'entreprise Axians, marque du groupe Vinci Energies dédiée à la transformation numérique des entreprises, a inauguré ses nouveaux bureaux le 14 juin dernier dans un contexte de croissance « sur le plan national, international et régional », explique Francis Lanne, directeur de l'entité régionale à Mérignac.

« Alors que nous étions un acteur relativement modeste sur Bordeaux, nous avons décidé d'accélérer il y a quatre ou cinq ans. Nos effectifs ont déjà doublé au cours des quatre dernières années pour atteindre 60 collaborateurs. » Pour les quatre prochaines années, les ambitions sont identiques. Axians prévoit de nouveau de multiplier les chiffres par deux et table ainsi sur 120 collaborateurs, essentiellement des ingénieurs. Sur la même période, « le chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2022 pourrait atteindre 40 millions. Nous visons 15 à 20 % de croissance cette année », annonce Francis Lanne.

Lire aussiBureaux, entrepôts, locaux d'activité : les ressorts du marché bordelais en 2023

Une réponse globale

Il faut dire que les projets de transformation numérique des entreprises ne connaissent pas la crise et ces sujets ne sont, bien souvent, pas traités en interne.

« Les entreprises sont concentrées sur leurs process métiers, moins sur l'expertise IT, ce qui s'explique. Ne serait-ce que pour maintenir des compétences sur les solutions sécurité, cela demande un effort considérable », explique Francis Lanne.

Axians propose une offre globale, du cloud aux réseaux en passant par la sécurité. « Nous pensons que les clients attendent une réponse plus globale que ce que peuvent apporter d'autres intégrateurs sachant qu'il y a de plus en plus de synergies entre les métiers. La problématique de la sécurité couvre aussi bien le datacenter, le stockage, que l'organisation. Car dans la cybersécurité, nous travaillons aussi sur la question de la gouvernance. De manière générale, nous accompagnons les entreprises sur tout le cycle de vie du projet : la partie conception, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle voire l'infogérance », résume Francis Lanne.

Lire aussiCybersécurité : « les PME de la supply chain aéronautique sont des cibles prioritaires »

Deux axes de développement

Axians qui compte 80 clients à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine y compris dans le secteur aéronautique, spatial, défense accompagne aussi bien des entreprises publiques que privées avec un accent mis sur les grands comptes et les entreprises de taille intermédiaire régionales. Une manière de s'ouvrir des portes à l'international alors que cela fait partie des axes de développement d'Axians en région. « Nous avons commencé avec des groupes à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine qui rayonnent à l'international », confirme Francis Lanne.

Et si sur ces quatre dernières années, la croissance a été exclusivement organique, Axians ne s'interdit pas de faire de la croissance externe « pour se renforcer dans une zone géographique, par exemple sur le sud ou le nord de la Nouvelle-Aquitaine où il y a de beaux bassins économiques ou pour renforcer des pans d'expertise », avance Francis Lanne. « Nous allons commencer à nous mettre en veille d'opportunités », assure-t-il.

Lire aussiNumérique : le groupe bordelais Aquitem passe sous le contrôle de Fiducial Informatique