Attractivité : Patrick Maestro élu président d'Invest in Bordeaux

À 70 ans, Patrick Maestro débute sa retraite par une nouvelle vie professionnelle : un engagement bénévole à la tête d'Invest in Bordeaux. Comme annoncé par La Tribune début mai, il vient d'être élu président de l'agence de développement économique de la région bordelaise. Directeur scientifique du groupe Solvay depuis plus de dix ans, lauréat de la Médaille de l'innovation du CNRS en 2015 et figure scientifique reconnue de la chimie biosourcée, Patrick Maestro est aussi un bon connaisseur du territoire et de son tissu industriel où il vit depuis plus de 20 ans.

Lire aussiLe futur président d'Invest in Bordeaux est connu, c'est une pointure scientifique

Une année 2022 sur le podium

Le nouveau président prend la relève de Gérard Frut après plus de deux ans à façonner le nouveau visage de l'agence et au lendemain d'un exercice 2022 réussi. L'an dernier, Invest in Bordeaux a répertorié 75 décisions d'investissement portant 2.500 créations d'emplois d'ici trois ans. Cela marque un potentiel d'emplois à trois ans qui progresse de +11 % sur un an malgré un nombre d'opérations en léger repli de -3 %.

« En nombre d'emplois, c'est la troisième meilleure année après 2018 et 2019. Ce qui, hors Île-de-France, nous positionne au 2e rang derrière Marseille en nombre d'investissements et en première place en nombre d'emplois alors même que nous sommes une toute petite agence », pointe William Ballue, le directeur général, qui pilote une équipe de onze personnes et un budget de 1,52 million d'euros.

Un tiers de ces investissements proviennent d'entreprises étrangères, contre un quart habituellement. Les principaux moteurs restent les services, l'industrie, le numérique et la santé avec une progression dans les secteurs de l'énergie, du spatial, des métiers verts et de l'ESS. Un quart des investissements et un tiers des emplois sont situés hors de Bordeaux Métropole, conformément aux objectifs de « desserrement territorial » portés par l'agence.

Lire aussiStellar installe à Bordeaux ses satellites 5G pour connecter le marché automobile de demain

« Une agence de régénération économique »

La feuille de route d'ici 2023 poursuit en effet trois grands axes avec, en plus d'un meilleur équilibre géographique, des actions sur la RSE (responsabilité sociétale et environnementale) et la conclusion de nouveaux partenariats au sein de l'écosystème. L'agence qui songe aussi à se relancer à l'international mène également un travail avec le cabinet Utopies pour se « transformer en agence de régénération économique en ciblant des entreprises et des activités cohérentes et complémentaires avec le territoire pour régénérer le métabolisme territorial », esquisse William Ballue, rappelant que le nom Invest in Bordeaux est désormais sous-titré « Territoires girondins ».

« Il faut raisonner Gironde et travailler ensemble ! », martèle à son tour Patrick Seguin, le président de la CCI Bordeaux Gironde, avant d'alerter sur le grand défi des prochains mois : « arriver à concilier les injonctions contradictoires que sont la réindustrialisation et les objectifs de zéro artificialisation nette ». Un travail sur le recyclage et la valorisation des friches industrielles est ainsi en cours à l'échelle métropolitaine et régionale. De son côté, Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, a rappelé que la Gironde bénéficiera en 2025 de l'accueil à Bordeaux du prochain Forum mondial de l'ESS.

Lire aussiESS : les acteurs régionaux se félicitent de la résolution de l'ONU