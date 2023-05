Assurance : des sinistres climatiques records en 2022 pour Groupama Centre-Atlantique

Tout s'est joué en deux épisodes. En deux coups de grêle, en mai et juin 2022, la caisse régionale Centre-Atlantique de Groupama, qui regroupe dix départements*, a versé l'équivalent de 30 % des cotisations annuelles de ses assurés. Du jamais vu. Sur l'année 2022, ce sont 170 millions d'euros d'indemnisations qui ont été accordés à la suite des dégâts subis sur les bâtiments et les véhicules. En comparaison, la tempête Xynthia avait représenté un coût de 90 millions d'euros pour l'assureur en 2010.

« L'année 2022 a été exceptionnelle dans l'ampleur de la sinistralité. Les grêlons qui sont tombés dans l'Indre, les Deux-Sèvres et la Vienne [les 22 et 23 mai, ndlr] faisaient la taille d'une pomme », mime Sylvain Merlus, directeur général de Groupama Centre-Atlantique qui compte 360.000 assurés et 1.500 salariés.

Lire aussiIncendies et sinistres : « Il y a tout un pan juridique à imaginer »

L'autre épisode de grêle est survenu le 20 juin, touchant les départements de la Dordogne, de la Gironde et de la Charente-Maritime. D'une violence là-aussi rarement observée, l'événement a coûté cher. Sur l'année, les deux premiers départements cités ont capté 100 millions d'euros d'indemnités sur les 170 versés par la caisse régionale dans les dix départements. En 2021, seuls deux millions d'euros avaient été versés aux assurés girondins.

Si l'augmentation de la fréquence des épisodes de grêle n'est pas actée par les scientifiques, celle des inondations et des sécheresses est en revanche bien annoncée. « On doit tenir compte de cette évolution, il y a des réflexions avec les pouvoirs publics sur le régime de catastrophe naturelle », évoque Sylvain Merlus, avec en tête la proposition de loi de la députée EELV Sandrine Rousseau.

Lire aussiL'annulation du Freemusic questionne la protection des festivals face au risque canicule

Chiffre d'affaires en hausse

Selon un rapport de France Assureurs publié en octobre 2021, le montant des dégâts causés par les aléas naturels atteindrait 143 milliards d'euros en France entre 2020 et 2050. Soit une augmentation de 93 % par rapport aux trente années précédentes, en partie causée par le dérèglement climatique. La répercussion sur les contrats paraît inévitable.

« C'est certain que les primes d'assurance coûteront plus cher », reconnaît sans détour le directeur général. « Si on a davantage d'indemnisation, il nous faudra davantage de primes. » L'an passé, l'assureur est intervenu sur des sinistres à plus de cinq millions d'euros liés à des pertes d'exploitations d'entreprises.

Malgré une année tempétueuse, la caisse régionale a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 2,5 % à 751,7 millions d'euros, pour un résultat consolidé de 4,4 millions d'euros. Une dynamique favorable qui permet à l'assureur de poursuivre une campagne de recrutement permanente dans les agences départementales. Il y a quelques mois, plus de 700 salariés girondins ont pris possession de leur nouveau lieu de travail : un immeuble de 15.000m² situé à Mérignac.

Lire aussiRéalisé par Cogedim, le nouveau siège de Groupama regroupera ses 730 salariés bordelais

* Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Indre, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne.