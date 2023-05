« Les femmes investissent davantage dans les entreprises à impact »

LA TRIBUNE - Quand avez vous commencé à investir ?

Marie-Christine JAULMES - Cela remonte à 2006. Ingénieure de formation, j'ai travaillé pour de grands groupes industriels et c'est à l'occasion d'une formation que l'on m'a parlé du réseau Femmes Business Angels (FBA), un réseau de femmes qui investissent à titre individuel dans des startups en phase d'amorçage depuis 2003. Je m'y suis intéressée et ai commencé mes premiers investissements en 2006, au travers de FBA. J'ai aussi investi à trois reprises dans des entreprises de la région sans pour autant que FBA décide de suivre. En ce qui me concerne, j'ai investi dans de la fintech, de la tech, dans l'industrie. Je suis particulièrement motivée par la réindustrialisation de la France.

Quelle satisfaction en tirez-vous ?

Nous intervenons en amorçage, c'est-à-dire avant que les fonds n'entrent au capital d'une entreprise dans le cadre d'une série A. La prise de risque est donc très importante. Pour ma part, cela s'équilibre. Cela veut dire que si j'avais voulu faire de l'argent, je n'aurais pas investi dans ce domaine. Cela ne peut donc pas être la seule motivation. En tant qu'investisseuse propre, je trouve cela formidable dans le sens où mettre de l'argent et accompagner l'entreprise, c'est suivre les tendances du business. C'est intéressant sur le plan de l'activité de l'entreprise et de la culture des jeunes entrepreneurs. Cela permet de sentir que l'on a un rôle dans l'économie et d'en tirer une certaine satisfaction sur le plan personnel.

Quel rôle avez-vous pu jouer en Nouvelle-Aquitaine ?

En Nouvelle-Aquitaine, où la déclinaison du réseau est très récente, nous sommes huit investisseuses dont les profils sont très différents, avec des personnes en activité et d'autres comme moi à la retraite. En plus de dix ans, le réseau a investi dans une dizaine d'entreprises notamment Circouleur, Jestocke.com, Soan ou VUF Bikes. Au début, nous mettions des petits tickets mais nous avions peu d'interaction avec la direction de l'entreprise. Désormais, nous estimons qu'il faut être un certain nombre à investir pour que l'une d'entre nous participe au comité stratégique de l'entreprise, sans qu'il ne s'agisse d'un pouvoir réel. Nous n'avons pas de rôle opérationnel mais un rôle de conseil.

15 % des business angels en France étaient des femmes en 2022 contre 10 % en 2020. Le nombre de femmes qui investissent, en tant que business angels, augmente mais reste très faible. Pourquoi l'investissement féminin doit-il être encouragé ?

Parce que les cheffes d'entreprises qui lèvent des fonds sont plus à l'aise quand elles ont en face d'elles un comité dans lequel siègent des femmes. Les femmes ont aussi tendance à davantage flécher leurs investissements vers des entreprises à impact, impact environnemental et sociétal. Selon le réseau FBA, l'analyse de 20 années d'investissement de Femmes Business Angels conforte cette hypothèse d'un cercle vertueux en faveur de l'entrepreneuriat des femmes et d'une économie plus responsable. D'où la tenue cette année du Winday, 1er forum de l'investissement et de l'entrepreneuriat au féminin, sur ce thème : « Investir et Entreprendre au Féminin : leviers d'un monde plus durable ».

Quelles sont vos attentes en organisant un tel événement ?

Convaincre de nouvelles investisseuses de nous rejoindre ! Au niveau régional, nous en sommes aux balbutiements. L'avantage du réseau, c'est qu'il offre aux femmes une structure qui permet de sélectionner les bons dossiers qui sont présentés dans le cadre d'une réunion mensuelle qui concerne toutes les membres du réseau. Le réseau apporte cette structuration, des méthodes et une formation des nouvelles membres qui ne sont pas très familières avec le jargon et ce qui touche le juridique pour limiter les risques, participer à un comité stratégique en mettant un ticket significatif ce qui est possible en se regroupant. Il y a aussi tout ce qui touche la valorisation, la sortie du capital de la société. En 2022, le réseau au niveau national a investi 1,3 million d'euros dans une quinzaine d'entreprises.

